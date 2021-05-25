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Karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Valilik: "Bir Polis Merkezine yönelik herhangi bir saldırı söz konusu değildir. Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir"
 25 Mayıs 2021 18:26
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Karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da pompalı tüfekle karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Karakolu bahçesine gelen H.A. elindeki pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Karakolda görevli polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı.

Karakol çevresinde güvenlik önlemi alınırken, şüphelinin psikolojik sorunları olduğu iddia edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 14.30 sıralarında Bahçelievler Polis Merkezi önünde şahsi sorunları bulunan H.A'nın pompalı silah ile havaya ateş ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Bir Polis Merkezine yönelik herhangi bir saldırı söz konusu değildir. Şahıs ikna edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
Anadolu Ajansı
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