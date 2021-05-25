Çarptığı motosikletli yaralandı o cipiyle ilgilendi
|25 Mayıs 2021 18:36
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Iğdır'da cipin çarptığı üç tekerlekli motosikletin sürücüsü Asim Karaduman (45) yaralandı. Karaduman yerde acı içerisinde ambulans beklerken, cip sürücüsünün aracının kırılan tamponuyla ilgilendiği görüldü.
Bağlık Mahallesi Seçkin Sokak'ta bugün saat 10.30 sıralarında, Servet S. yönetimindeki
06 CHB 739 cip, işe giden su tesisatçısı evli ve 1 çocuk babası Asim Karaduman'ın
(35) kullandığı 76 AAC 555 plakalı üç tekerlekli motosiklete çarptı. Kazada,
Karaduman yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi.
Asim Karaduman yerde acı içinde ambulansın gelmesini beklerken, bu sırada cipin
sürücüsü Servet S. ise kırılan tamponu ile uğraştı. Asim Karaduman, gelen ambulansla
Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.
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