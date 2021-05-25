İzmir'de eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, bir evde eski eşi ile bir kişiyi tabancayla yaralayıp kaçan, çarşıda bir esnafı da yaraladıktan sonra gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
|25 Mayıs 2021 18:51
|+Aa- Yazdır
Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde 24 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından polisin yakaladığı S.H, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.H, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Ödemiş Kaymakçı Cezaevi'ne gönderildi.
Yaralıların, kaldırıldıkları hastanede tedavilerinin sürdüğü, birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
S.H'nin, Zafer Caddesi'ndeki dükkanda uydu anteni satan Tayyar Ö'ye (41) tabancayla ateş ettikten sonra uzaklaştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aynı kıza aşık olduğu için arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
25 Mayıs 2021 15:52
|Sakarya'da BAE ajanı olduğu iddiasıyla yakalanan sanığa dava
25 Mayıs 2021 14:40
|Salih Memişoğlu ile çalışanının öldürülmesine ilişkin 5 kişi hakkında dava açıldı
25 Mayıs 2021 13:45
|Başkan Gürkan'ın yargılandığı dava ertelendi
24 Mayıs 2021 23:11
|Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlatıldı
24 Mayıs 2021 19:32
|18 sanıklı 'Köfteci Yusuf' davasında Sedat Peker'e iddianame
24 Mayıs 2021 17:49
|Surdan düşen Ferdi'nin ölümünde tutuklu anne: Tekme atıp ittim
24 Mayıs 2021 15:08
|Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi
24 Mayıs 2021 13:05
|3 ilde mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı
23 Mayıs 2021 20:17
|Beraat kararı bozuldu! Mehmet Ağar yeniden yargılanacak
23 Mayıs 2021 16:00