Vaka sayısı tekrar 10 bin sınırına yükseldi
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti.
|25 Mayıs 2021 19:38
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Sağlık Bakanlığı 25 Mayıs 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 1.667 oldu, 11 bin 192 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 693 olarak açıklandı.
Test sayısı 52 milyon 817 bin 437'e ulaştı. Vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385, vefat sayısı 46 bin 621, ağır hasta sayısı bin 667 oldu.
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