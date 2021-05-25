1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kayıp muhtardan iki gündür haber alınamıyor

Aydın'ın Çine ilçesi Kargı Mahallesi'nin; dün sabah ilçeye gideceğini söyleyerek evden ayrılan muhtarı 49 yaşındaki Yaşasın Erbay'dan haber alınamıyor.
 25 Mayıs 2021 19:13
+Aa- Yazdır
Kayıp muhtardan iki gündür haber alınamıyor

Çine ilçesinin kırsal Kargı Mahallesinde 2 dönemdir muhtarlık görevini yürüten evli ve 2 çocuk babası Yaşasın Erbay, dün ilçe merkezine gideceğini söyleyerek evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Muhtar Erbay'ı yakınları merak ederek gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen herhangi bir ize rastlamadı. Telefon ile aramalarına da yanıt alamayan yakınları hayatından endişe ederek, jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu.

Muhtar Erbay'ın eniştesi Ali Acar, "Dün sabah hayvanlarına baktıktan sonra bir arkadaşının otomobiliyle Çine ilçe merkezine gidiyor. Birlikte gittiği arkadaşını da bulduk. Yolda sohbet ettiklerini ve bir süre sonra ilçe merkezinde indiğini söyledi. Akşam eve dönmeyince gidebileceği her yere gidip baktım ama yoktu. Jandarma ve polise ihbarda bulunduk. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce sağ salim bulunmasını istiyoruz. Gören ya da yerini bilenlerden en yakın karakola bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Çine Muhtarlar Dernek Başkanı Halil Kapıkıran ise, olaydan bu sabah haberdar olduğunu belirtip, "Arkadaşımızın bulunması için tüm üyelerimize haber verdim. Bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çarptığı motosikletli yaralandı o cipiyle ilgilendi
25 Mayıs 2021 18:36		 Karakol bahçesinde havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
25 Mayıs 2021 18:26
Eşi ve kayınvalidesini sokak ortasında silahla vurdu
25 Mayıs 2021 18:20		 Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli 'rüşvet' iddiasıyla gözaltında
25 Mayıs 2021 17:32
Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
25 Mayıs 2021 17:23		 Eminönü'nde bir kişi denize attığı inşaat işçisini öldürdü
25 Mayıs 2021 16:54
Arsa meselesi yüzünden babasını tüfekle öldürdü
25 Mayıs 2021 16:12		 Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu
25 Mayıs 2021 15:48
Sedat Peker'in kardeşi adli kontrolle serbest
25 Mayıs 2021 15:27		 Göçmen derneklerinden Akçakoca Müftüsü hakkında suç duyurusu
25 Mayıs 2021 14:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:08 - Arkeoloji Müzesi'ndeki eserler taşınıyor21:02 - 'Adnan Oktar Batman'a sevk edildi' iddiası yalanlandı21:01 - İngiltere'de Covid-19'un yeni türü: 'Üçlü mutasyon"20:59 - Türkiye'den Hindistan'a tıbbi yardım desteği20:55 - Süveyş Kanalı'nda Ever Given krizi bitmiyor20:52 - Antalya'da drift yapan sürücüye 9 bin 398 lira ceza
20:33 - Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz20:22 - İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı19:52 - Gökbey Helikopteri limitleri zorluyor19:50 - Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmedi19:46 - Uygulanan aşı miktarı 28 milyon 233 bin 774'e ulaştı19:44 - 5 yıldızlı otel konforundaki öğretmenevi hizmete başladı
19:38 - Vaka sayısı tekrar 10 bin sınırına yükseldi19:34 - Sıfır Atık Projesi sayesinde solucan gübresi üretmeye başladı19:32 - Besici, devlet desteğiyle sürüsünü 8 kat büyüttü19:30 - Yunuslar, seremoniyle göreve geçiş yaptı19:24 - Fedakar öğretmenler 'özel öğrenciler' için toprağa dokundu
19:23 - Hükümlüler elektronik yöntemlerle mektup alıp gönderebilecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak
Ateş Kara, rahatlama için tarih verdi
Merkez Bankası başkan yardımcısı görevden alındı
Korona olan 8'inci sınıf öğrencisi literatüre girecek
3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti
Vatandaşla dalga geçen personelin işine son verildi
26 ilin Başsavcısı değişti
İkinci el araçlar için 3 gün içinde zorunlu ekspertiz raporu
Sağlık Bakanlığı'dan BioNTech kararı!
Bakan Muş'tan 'Venezuela'dan peynir ithalatı' açıklaması
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beğendim butonunu sık kullanan arkadaş 1
benzinlikte karısını döven adam 3
Huzur veren şeyler 1
kauçuk 1
Bugün olanlar 2
göstergebilim 1
Çalışanlarıma verdiğim para senin maaşından fazla 1
Lama mısınız 1
araf 1
sebla 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam