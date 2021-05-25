Kayıp muhtardan iki gündür haber alınamıyor
|25 Mayıs 2021 19:13
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Çine ilçesinin kırsal Kargı Mahallesinde 2 dönemdir muhtarlık görevini yürüten evli ve 2 çocuk babası Yaşasın Erbay, dün ilçe merkezine gideceğini söyleyerek evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Muhtar Erbay'ı yakınları merak ederek gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen herhangi bir ize rastlamadı. Telefon ile aramalarına da yanıt alamayan yakınları hayatından endişe ederek, jandarma ve polise kayıp ihbarında bulundu.
Muhtar Erbay'ın eniştesi Ali Acar, "Dün sabah hayvanlarına baktıktan sonra bir arkadaşının otomobiliyle Çine ilçe merkezine gidiyor. Birlikte gittiği arkadaşını da bulduk. Yolda sohbet ettiklerini ve bir süre sonra ilçe merkezinde indiğini söyledi. Akşam eve dönmeyince gidebileceği her yere gidip baktım ama yoktu. Jandarma ve polise ihbarda bulunduk. Hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce sağ salim bulunmasını istiyoruz. Gören ya da yerini bilenlerden en yakın karakola bilgi vermelerini rica ediyoruz" dedi.
Çine Muhtarlar Dernek Başkanı Halil Kapıkıran ise, olaydan bu sabah haberdar olduğunu belirtip, "Arkadaşımızın bulunması için tüm üyelerimize haber verdim. Bulunması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ettiler" diye konuştu.
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