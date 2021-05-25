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Yunuslar, seremoniyle göreve geçiş yaptı

Mevsim şartlarının düzelmesiyle yeniden motosikletle göreve başlayan motosikletli polis timleri Yunuslar, motor binme töreni ile yaz boyunca görev yapacakları görev yerlerine dağıldı.
 25 Mayıs 2021 19:30
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Yunuslar, seremoniyle göreve geçiş yaptı

Ankara'da mevsim şartlarının düzelmesi ile yeniden motosikletli olarak görev yapmaya başlayan Yunuslar, Kızılay Güvenpark'ta "motosikletli göreve geçiş seremonisi" yaptı.

Her yıl mevsim şartlarının normale dönmesi ve trafik kazalarına yol açacak kar, yağmur, buzlanma gibi şartların ortadan kalkması sonrası motosikletle göreve geçiş yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, bu yıl motosikletli "göreve geçiş seremonisini", Kızılay Güvenpark'ta gerçekleştirdi.

Park içerisinde bir araya gelen ekipler, amirlerinin göreve başlama içtiması sonrası, verilen talimat ile aynı anda kask giyerek motosikletlerine bindi.

Vatandaşların alkışlayarak, telefonları ile görüntü aldıkları yoğun ilgi çeken tören sonrası ekipler, yaz boyunca görev yapacakları motosikletleri ile siren çalarak, başkentin dört bir yanındaki görev yerlerine dağıldılar.

Türkiye'de ilk olarak 1993'te İstanbul'da faaliyete geçen Motosikletli Polis Timleri, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin şekilde görev yapıyor.
Anadolu Ajansı
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