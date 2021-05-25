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Besici, devlet desteğiyle sürüsünü 8 kat büyüttü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde 83 yıldır besicilikle uğraşan Gül ailesinin son temsilcisi 3 çocuk babası Hasan Gül, hem devlet desteğiyle ata mesleğini sürdürüyor hem de Kangal Akkaraman ırkının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.
 25 Mayıs 2021 19:32
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Besici, devlet desteğiyle sürüsünü 8 kat büyüttü

Gül ailesi, 1938 yılında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta yer alan 1750 rakımlı Çevirme köyünde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine başladı.

Ailenin hayvancılıkla uğraşan ilk ferdi baba Halil Gül, uzun yıllar köyde besicilik yaparken mesleğin püf noktalarını da oğlu Hasan Gül'e öğretti.

Babası 1999 yılında hayatını kaybettikten sonra mesleği tamamen devralan Hasan Gül, 2011 yılında "Kangal Akkaraman" cinsi 130 koyunuyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) "Halk Elinde Islah Projesi"ne dahil edildi.

Ailesinin bir asra yakındır besicilikle uğraştığını anlatan 49 yaşındaki Gül, AA muhabirine, babasının yanında öğrendiği hayvancılığı benimseyerek ve severek bugünlere getirdiğini söyledi.

Hayvanların soy kütüğünü tutarak 100 bin liranın üzerinde destek aldı

Gül, hayvan sayısını ve verimini artırmak amacıyla TAGEM'in projesine başvurduğunu belirterek, "Projeyle her bölgenin kendi ırkı tescilleniyor. Sivas'ta da bu bölgeye daha uyumlu ve verimli olduğu öngörülen 'Kangal Akkaraman' ırkı tescillendi." dedi.

Projeyle her bir hayvanının soy kütüğünün tutulduğunu ve desteklerin de buna göre çeşitlilik gösterdiğine dikkati çeken Gül, "Burada projenin şartlarına uymak çok önemli. Hayvanların anne, baba, kuzu şeklinde soy kütüğünü tutarsanız destekler farklı oluyor. Tutmazsanız bir düşük fiyattan desteklerden yararlanıyorsunuz. Ben ilk 130 hayvanla projeye dahil edildim. Destekler sayesinde 400'ü anaç, diğerleri dişi kuzu ve toklu olmak üzere hayvan sayımı 1000'e çıkararak besiciliğe devam ediyorum." diye konuştu.

Gül, bugüne kadar 100 bin liranın üzerinde destek aldığını, proje sayesinde hayvanlarının veterinerler tarafından sürekli kontrol edildiğini, aşılarının yapıldığını ve ata mesleğinin devamı için çocuklarına da besiciliği öğretmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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