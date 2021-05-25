İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı
|25 Mayıs 2021 20:22
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 15-21 Mayıs'ta her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihler arasında il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vakası sayılarına yer vererek, düşüş eğiliminin sürdüğünü belirtti.
Vaka sayısı en çok azalan illerin bilgisini de paylaşan Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız." ifadelerine yer verdi.
Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
8-14 Mayıs arası 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritası ise şöyle;
İllerin 15-21 Mayıs'taki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayıları, yüksekten aza doğru şöyle sıralandı:
|İl Adı
|Sayı
|Adana
|18,90
|Adıyaman
|40,32
|Afyon
|82,64
|Ağrı
|122,52
|Aksaray
|58,86
|Amasya
|79,29
|Ankara
|123,02
|Antalya
|47,01
|Ardahan
|110,23
|Artvin
|74,93
|Aydın
|31,10
|Balıkesir
|86,35
|Bartın
|83,43
|Batman
|64,16
|Bayburt
|65,93
|Bilecik
|123,45
|Bingöl
|65,66
|Bitlis
|96,58
|Bolu
|139,14
|Burdur
|96,97
|Bursa
|80,28
|Çanakkale
|72,75
|Çankırı
|97,18
|Çorum
|99,03
|Denizli
|73,20
|Diyarbakır
|62,74
|Düzce
|118,02
|Edirne
|62,54
|Elazığ
|61,91
|Erzincan
|92,56
|Erzurum
|151,40
|Eskişehir
|120,72
|Gaziantep
|67,06
|Giresun
|84,69
|Gümüşhane
|163,72
|Hakkari
|56,68
|Hatay
|16,69
|Iğdır
|50,67
|Isparta
|105,38
|İstanbul
|123,88
|İzmir
|72,75
|Kahramanmaraş
|35,95
|Karabük
|73,48
|Karaman
|72,57
|Kars
|134,77
|Kastamonu
|99,10
|Kayseri
|118,82
|Kırıkkale
|94,37
|Kırklareli
|108,64
|Kırşehir
|84,76
|Kilis
|50,42
|Kocaeli
|130,73
|Konya
|94,31
|Kütahya
|134,91
|Malatya
|90,06
|Manisa
|60,59
|Mardin
|49,84
|Mersin
|33,55
|Muğla
|56,26
|Muş
|41,84
|Nevşehir
|74,76
|Niğde
|106,61
|Ordu
|117,28
|Osmaniye
|15,68
|Rize
|119,64
|Sakarya
|94,28
|Samsun
|97,19
|Siirt
|34,13
|Sinop
|51,28
|Sivas
|102,38
|Şanlıurfa
|50,68
|Şırnak
|35,15
|Tekirdağ
|90,84
|Tokat
|112,90
|Trabzon
|93,73
|Tunceli
|80,29
|Uşak
|64,69
|Van
|50,72
|Yalova
|48,54
|Yozgat
|88,29
|Zonguldak
|129,90
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