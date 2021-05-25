Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimizi açıkladı.
|25 Mayıs 2021 20:33
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan ve artan illerimizi açıkladı.
Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız.
8-14 Mayıs arası vaka sayısı
en çok azalan illerimiz ise; Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak olmuştu.
Geçen hafta açıklanan tablodur.
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