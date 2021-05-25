Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan ve artan illerimizi açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle; Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız.

8-14 Mayıs arası vaka sayısı

en çok azalan illerimiz ise; Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Zonguldak olmuştu.

Geçen hafta açıklanan tablodur.