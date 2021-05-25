İTÜ'lü Halit Ayar'ı öldüren 2 sanığın cezalarını istinaf onadı

İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden olay tarihinde yeni mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da 2 arkadaşıyla birlikte oturduğu tramvay durağında, yanlarına gelen Emra Yaşar ve Erhan Kurdal tarafından istedikleri parayı vermediği için bıçaklanarak öldürüldü. Ellerinde kırık cam şişesi de bulunan 2 şüpheli, yakalanarak tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında "Bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Ayar'ın iki arkadaşına karşı eylemlerinden dolayı "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 26'şar yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 2 sanık hakkında ayrıca "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 22 yıl 6'şar aydan 33'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yerel mahkemece yapılan yargılamada sanıklar, "Bir suçu işleyememekten dolayı duydukları infialle kasten öldürme" ve "Birden fazla kişiyle gece vakti silahlı yağma" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile 29 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatları ise kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı.

İSTİNAF ONADI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal'ın istinaf başvurularını karara bağladı. Daire, kararında soruşturma sonuçlarına göre uygun şekilde suç niteliklerinin tayin edildiğini, sanık savunmalarının inandırıcı gerekçelerle reddedildiğini bildirerek, bozma talebini reddedip, verilen cezaları onadı.

Sanık avukatlarının, onama kararını Yargıtay'a temyiz ettikleri öğrenildi.