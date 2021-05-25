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Yoğun bakımlardaki ağır hasta sayısı yüzde 50 azaldı

Koronavirüs vaka sayılarının düşmesi yoğun bakımları rahatlattı. Ağır hasta sayısının yüzde 50 azaldığı görüldü. Uzmanlar, aşı olanların ise neredeyse tamamının yoğun bakıma ihtiyaç duymadığını belirtiyor.
 25 Mayıs 2021 22:36
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Yoğun bakımlardaki ağır hasta sayısı yüzde 50 azaldı

Koronavirüs aşı çalışmaları devam ederken vaka sayılarındaki düşüş de sürüyor. Uzmanlar, vaka sayılarının düşmesinin yoğun bakım servislerini rahatlattığını ve ağır hasta sayısının yüzde 50 azaldığını söylüyor.

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof Dr. İsmail Cinel, yoğun bakımlardaki hasta sayılarının azalmasıyla ilgili konuşuyor:

"Dünkü rakamlar bin 750'lerde. 3 bin 549'dan tam yarısına geri geldik. Bu hafta hedef yüzde 60'lara doğru gidiş olsa gerek, bu haftasonu olmasa da on gün içerisinde yüzde 60'larda azalmayı göreceğimize hemen hemen eminim."

Hastaneler normale dönmeye başladı. Ek koronavirüs yoğun bakım servisleri de normale döndü.

"355'lerden ortalamada 200'lere geldik"

Ölüm sayılarındaki düşüş de sürüyor. Prof. Dr. İsmail Cinel, konuyla ilgili olarak şöyle devam ediyor:

"Çok yüksek sayıda 355'lerden ortalamada 200'lere geldik. Dün 175'lere geldik. Bu rakamlar hala çok yüksek. Şu anda yoğun bakımlarda çok uzun süre yatıyorlar. Yoğun bakımda ortalama yatış süreleri 10 günden 18 güne çıktı. "

Aşılamanın da düşüşe etkisi büyük. İki doz aşıyı olanların neredeyse tamamının yoğun bakım ihtiyaç duymadığı belirtiliyor.

"Aşı hakkı gelen herkes aşı olmaya gitmeli"

Prof Dr. İsmail Cinel, "Yoğun bakımlardaki hastalığın organ disfonksiyon yapıp şiddetli seyretmesiyle ilgili aşılananların kesinlikle korunduğundan eminiz. Bu nedenle hangi aşı olursa olsun aşı yaşı geldiği anda, aşı hakkınız geldiği zaman koşarak aşı olmaya herkes gitmeli" diye konuşuyor.

TRT
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