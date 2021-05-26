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26 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları

26 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
 26 Mayıs 2021 00:01
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26 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti ve İYİ Parti'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/11.45/10.30)

2- TBMM'den

- Genel Kurul'da bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alınacak.

- Adalet Komisyonu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00/11.00/14.30)

3- CHP Ekonomi Masası heyeti, Ankara Mobilyacılar, Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yapılacak toplantının ardından Siteler esnafını ziyaret edecek, Ulus Anafartalar'da esnaf ziyareti yapacak.

(Ankara/14.00/17.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "MÜSİAD Enerji Zirvesi 3" başlıklı programa video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/13.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi" kapsamında hazırlanan "COVID-19'un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları Tanıtım Toplantısı"na video konferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl (1092 gün) vadeli avro cinsi devlet tahvili ile 3 yıl (1092 gün) vadeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışlarını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ile görüşecek.

(Dakka)

2- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3'üncü takımın belli olacağı play-off finalinde Altınordu ile Altay, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- UEFA Avrupa Ligi 2020-2021 sezonu finalinde İspanya'nın Villarreal takımı ile İngiliz ekip Manchester United, Polonya'da karşılaşacak.

(Gdansk/22.00)

3- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında 27 Mayıs Perşembe günü Azerbaycan ile oynayacakları özel maça ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, hazırlıklarını yapacakları antrenmanla sürdürecek.

(Antalya/18.00/18.30)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında ev sahibi İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/20.00)

5- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 4. maçında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

(İzmir/19.30)

6- Geleneksel okçulukta 27-29 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 9. Uluslararası Fetih Kupası için Göynük ilçesindeki Akşemseddin Türbesi'nde basın toplantısı düzenlenecek.

(Bolu/12.00)

7- FIBA 3x3 Basketbol Olimpiyat Eleme Turnuvası, Avusturya'da başlayacak. 3x3 Erkek Milli Takımı, A Grubu'nda ilk gün Brezilya ve Moğolistan ile karşılaşacak.

(Graz/20.00/22.30)

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Anadolu Ajansı
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