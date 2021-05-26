Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde Değişiklik
|26 Mayıs 2021 00:56
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YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:
EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI BRANŞ YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinin 15/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) Birinci fıkrada belirtilen usule göre branşa aktarılan personel, idare tarafından görülen lüzum üzerine yapılan branştan çıkarma işlemi hariç, 10 yıl süre ile branştan ayrılamaz. 10 yıl süre dolmadan branştan çıkartılan personel, kalan süreyi çevik kuvvet birimlerinde tamamlar. Ancak bu şekilde çevik kuvvet birimlerinde 6 yıl süreyle çalışan personel 10 yıllık hizmet süresini tamamlamasa dahi genel hizmet kadrosuna aktarılır."
MADDE 2 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
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