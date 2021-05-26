Yerli sinemaya ilk robot oyuncu
Robotlar, beyazperdede karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Aypera da, Türkiye'nin ilk robot oyuncusu olarak yapımcı Birol Güven'le sinema filmi sözleşmesi imzaladı.
|26 Mayıs 2021 06:50
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Aypera, Güven'in senaryosunu kaleme aldığı, robotları ve insanları bir araya getireceği yeni filmi "Digital Human"da rol alacak. Çekimlerine eylül ayında başlanacak eser, 2022 yılında vizyona girecek.
Değişimin öncüsü olmak istediklerinin altını çizen Güven, Aypera ile tanışır tanışmaz ona film yapma teklifinde bulunduğunu ve bu sözleşmeyi imzaladığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi.
MURAT ÖZTEKİN
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