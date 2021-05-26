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TV ekranlarında 'Erdoğan'ın ülkesi' tartışması

Yaşar Hacısalihoğlu'nun The Guardian'dan yaptığı alıntıya, İyi Partili Uğur Poyraz'ın yanlış anlaşılmadan kaynaklanan tepkisiyle stüdyoda gergin anlar yaşandı.
 26 Mayıs 2021 07:31
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Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programı, İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Yaşar Hacısalihoğlu arasında bir polemiğe sahne oldu.

"ERDOĞAN'IN ÜLKESİ POLEMİĞİ"

Hacısalihoğlu'nun The Guardian'da yayınlanan bir haberden

"Hasta adam yıkılıyor, Erdoğan'ın ülkesi"

 şeklinde bir başlık alıntılamasını Uğur Poyraz yanlış anlayarak tepki gösterdi.

Poyraz, "Sevgili Yaşar Hacısalihoğlu, rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun cezaevinden çıktıkmasının ardından söylediklerini paylaştı. Yazıcıoğlu eğer bugün hayatta olsaydı, ona Hacısalihoğlu 'Erdoğan'ın ülkesi' deseydi, o zaman Yazıcıoğlu'nun kendisine ne cevap vereceğini de Hacısalihoğlu gözünde canlandırması lazım. Verilecek cevabı bütün alperenler çok iyi bilir. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yani öyle propaganda tekniği ile siz bunu kendinize kıble olarak bunu koymuş olabilirsiniz. Hangi ülkede olduğunuzu bileceksiniz, ülkenize nasıl hitap edeceğinizi bileceksiniz." dedi.

Bunun üzerine stüdyo karıştı.

"SÖZÜNE ÖNEM VERMEM, DİNLEMEM DE"

Poyraz bu kez, Hacısalihoğlu'nun söz istemesine kızarak,

"Ben Türkiye Cumhuriyeti ülkesine, Erdoğan'nın ülkesi diyen birinin hiçbir sözüne önem de vermem dinlemem de."

 ifadeleriyle gerginliği artırdı.

Poyraz, Hacısalihoğlu'nun yanlış anlaşılmayı düzeltmek için araya girmesine de tepki gösterdi.

HAZISALİHOĞLU: "POYRAZ YANLIŞ ANLAMIŞ, SÖZLERİNİ GERİ ALMALI"

Söz hakkı alan Hacısalihoğlu, yanlış anlaşıldığını, yabancı basından bir alıntı yaptığını ifade ederek, Poyraz'ın saygılı olmasını ve sözlerini geri almasını istedi.

"SONUÇLARINA KATLANIYORUM, GERİ ALMIYORUM"

Poyraz, sonuçlarına katlanmayı göze alarak sözlerini geri almayacağını söyledi.
Memurlar.Net
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