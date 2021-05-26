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Üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti
İzmir Bornova'da üniversite öğrencisi genç moto kurye, siparişe giderken motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bulunan beton mantar dubaya çarpması sonucu hayatını kaybetti.
|26 Mayıs 2021 07:33
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İzmir'in Bornova ilçesine yaşanan olayda, çiğ köfte dükkanında çalışan ve siparişe giden 20 yaşındaki Abdullah Barış Çay, kullanmış olduğu motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak beton mantar dubaya çarptı.
Pandemide 160'tan fazla kurye hayatını kaybettiÇarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çay'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Öte yandan, acı haberi alan talihsiz gencin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirirken, Çay'ın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) okuduğu öğrenildi. Adrese gelen savcının incelemesinin ardından gencin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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