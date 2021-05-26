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Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yetkilisi ile bir araya gelecek.
|26 Mayıs 2021 07:37
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20'ye yakın ABD'li büyük şirketin üst düzey yöneticisiyle video konferans yöntemiyle görüşecek.
Görüşme çarşamba günü akşam saatlerinde gerçekleşecek. Gündemde Türkiye'nin yatırım ortamı ve ekonomik görünümün yer alması bekleniyor.
Katılımcılar arasında Microsoft ve Netflix gibi büyük Amerikan şirketleri bulunuyor.
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