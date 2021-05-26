İlk yerli aşı sonbaharda
Yerli Kovid-19 aşı çalışmalarındaki gelişmeler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda değerlendirildi.
|26 Mayıs 2021 07:55
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Klinik aşamaya geçen yerli aşı sayının 4'e yükseldiği vurgulanırken, aşıların acil kullanım onayı almasıyla seri üretime geçildiğinde herhangi bir aksama yaşanmaması
için alınacak tedbirler masaya yatırıldı. Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen inaktif aşının Faz 2 sonuçlarına ilişkin olumlu gelişmelerin ifade edildiği toplantıda, Faz 3 uygulamasına geçiş için hazırlıklarda sona yaklaşıldığı aktarıldı. Haziranın ilk haftasında başlatılması planlanan Faz 3 çalışmalarına daha geniş bir gönüllü grubunun katılması planlanırken, ilk yerli aşının eylül-ekim aylarında acil kullanım onayı almasının beklendiği belirtildi.
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