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4 milyon TL'lik ilaç operasyonu

İstanbul'da sahte ve kaçak ilaç şebekelerine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, piyasa değeri 4 milyon liraya yakın 12 bin kutu sahte ve miadı dolmuş ağrı kesici ilaç ele geçirildi. Polis ilaçların üretildiği adresi arıyor
 26 Mayıs 2021 08:09
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4 milyon TL'lik ilaç operasyonu

Milliyet'ten FERİT ZENGİN'in haberine göre: Kaçak ve sahte ilaç çetelerine yönelik olarak yürütülen soruşturmalarda, geçtiğimiz aylarda SGK dan yasadışı yollarla temin ettiği ilaçları yurt dışına kaçırıp satan bir çetenin bağlantıları üzerinde derinlemesine çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, Bağcılar'da bir depoda sahte ilaç depolandığı bilgisine ulaştı. Depoyu bir süre izleme

ve takibe alan ekipler, depoya önceki gün baskın düzenledi. Baskında, daha önce de sahte ilaç suçundan kaydı olduğu öğrenilen A.R.S. isimli şahıs gözaltına alınırken, depoda yapılan aramalarda piyasa değeri 3 milyon 900 bin lira tutarında 5 farklı türde 260 bin 40 adet ağrı kesici hap ele geçirildi.

Bazıları taklit

Ele geçirilen 12 bin kutu ilacın yapılan incelemede taklit olduğu belirlenirken, sağlıksız koşullarda muhafaza edildiği de görülen ilaçların bir kısmının ise miadlarının (son kullanma tarihleri) dolduğu ve üzerlerine yeni etiketler yapıştırıldığı tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne numuneler gönderilerek içerisindeki ham maddeleri tespit edilmeye çalışılan ilaçların nerede ve nasıl üretildiğine yönelik polisin çalışması ise devam ediyor.

Polisin merdiven altı üretim üzerinde durduğu ilaçların sahibi olarak gözaltına aldığı A.R.S.'nin vereceği bilgilerden ilaçların üretildiği adreslere ulaşmaya çalıştığı öğrenilirken, dünyada her yıl binlerce insanın ölümüne neden olan sahte ve bozuk ilaçla mücadele kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve İnterpol desteğiyle her yıl 18 ve 25 Mayıs tarihleri arası sahte ilaçla mücadele haftası olarak değerlendiriliyor. İstanbul polisi tarafından yapılan açıklamada ise operasyonun dünyada 115 ülke polisinin destek verdiği PANGEA programı kapsamında gerçekleştirildiği ifade edildi.
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