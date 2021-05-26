1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enerji sektörü için 'tek elden yönetim' önerisi

TBMM'ye sunulan, "İklim Değişikliğinde Enerji Sektörü" raporunda, iklim değişikliğine karşı "savunmasız" olan enerji sektörünün korunması için "tek elden" yönetim önerildi.
 26 Mayıs 2021 08:16
+Aa- Yazdır
Enerji sektörü için 'tek elden yönetim' önerisi

Milliyet'ten ÖNDER YILMAZ'ın haberine göre: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Levent Aydın'ın hazırlayıp TBMM İklim Araştırma Komisyonu'na sunduğu raporda, fosil yakıtlar başta olmak üzere enerji stoklarına dikkat edilmesi uyarısı yapıldı. Ekosistem, çevre, toprak ve insana zarar verebileceği için stok alanlarının iklim değişikliğine karşı çok iyi korunması gerektiği ifade edildi.

Yerele inme

Raporda, boru hatları başta olmak üzere enerji tesislerinde, "sert mühendislik" tedbirleri alınarak inşaat, yalıtım ve konumlandırma olmak üzere iklim değişikliğine karşı adım atılabileceği kaydedildi. Önlem ve uyum çalışmalarının sadece yasa ve mevzuat düzenlemeleriyle değil, yerel seviyeye inmesi gerektiğinin altı çizilen raporda, "iklim riskini değerlendirmek ve sektördeki iklime dayanaklı yatırımlar için proje düzeyinde ve yerel bir planlama yaklaşımı sağlanmalı" denildi. Raporda, yasal mevzuatın da iklim değişikliğini kapsayacak şekilde yeniden uyumlaştırılması gerektiği belirtildi.

İl il risk haritası

Raporda, hangi enerji santrali veya altyapısının, hangi iklim tehlikesinden etkilendiği, "sınırlı, orta ve şiddetli" risk oranlarının il il, bölge bölge belirlenmesine ihtiyaç olduğu ifade edildi. Enerji endüstrisinde en fazla iklim riskine maruz kalacak bölgelerin başta Marmara olmak üzere, Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları olduğuna dikkat çekilerek, afetle ilgili kurumların iklim değişikliği, uyum ve enerji altyapısı konusunda uzmanlaşması gerektiği dile getirildi.

Etkili yönetişim

Sera gazının azaltımı ve iklim değişikliğine uyum konusunda; hane halkı, çiftçi, özel firmalar, devlet teşekkülleri gibi bir zincir halinde, "etkili yönetişimin" planlaması yapılması istenilen raporda, devlet teşekkülleri arasında, "tek elden" yönetimin önemli olduğuna dikkat çekildi. Raporda, "enerji eylemlerinde etkili koordinasyon gerektiği kabul edilerek bakanlıklar arasında etkili işbirliği yapılmalı" denildi.

Bağışla finansman

Raporda, kışın ısıtma, yazın soğutma gereksinimleri pik yaptığı için mevcut üretim ve tesislerin iklim kaynaklı risklerle karşı karşıya kalmaması için yapılması gerekenler anlatılırken, "İklim değişikliğinin genellikle 30-70 yıl gibi uzun ömürlü altyapı üzerindeki olası etkilerini değerlendirme, olası uyum seçeneklerinin etkilerini tanımlama ve bu seçeneklerden bazılarının teknik ve ekonomik uygulanabilirliğini değerlendirme ihtiyacı bulunmaktadır. Bunun için finansmana ihtiyaç vardır. Uyum finansmanının çoğu artık bağışçılar tarafından proje bazında tahsis edilmekte ve bu da uyum faaliyetlerini ana akım kalkınma çalışmalarından ayırmaktadır" denildi. Raporda, tüm enerji tesisleri ve altyapılarının iklim değişikliği gözetilerek elden geçirilmesi gerektiği ifade edildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor
26 Mayıs 2021 06:15		 Rus turistlerin yüzde 60'tan fazlası Türkiye tatilini iptal etmedi
25 Mayıs 2021 19:50
Kovid-19 sonrası hızlı toparlanma için sektörel yol haritaları belirlendi
25 Mayıs 2021 12:24		 Kurumlar vergisi 2021'de yüzde 25, 2022'de yüzde 23 olacak
25 Mayıs 2021 11:24
Esnafa hibe desteğinde başvurular başladı
25 Mayıs 2021 10:10		 UTP Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni kapsamı genişletildi
25 Mayıs 2021 08:56
Kripto para ile ilgili yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalı
25 Mayıs 2021 08:03		 Avrupalı hazır giyimci rotayı Türkiye'ye çevirdi
25 Mayıs 2021 07:30
Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı
24 Mayıs 2021 22:12		 Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bu gurur milletimizin
24 Mayıs 2021 19:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:22 - Yerli turistte aşı şartı aranmayacak08:20 - Yıkımda uzman müteahhit geliyor08:16 - Enerji sektörü için 'tek elden yönetim' önerisi08:09 - 4 milyon TL'lik ilaç operasyonu07:55 - İlk yerli aşı sonbaharda07:45 - Kaymakamın katıldığı denetimde gezerken yakalanan Covid-19 hastalarına para cezası
07:44 - Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak07:37 - Erdoğan, ABD'li şirketlerin üst düzey yöneticileriyle görüşecek07:35 - Giresun'da idare mahkemesi kuruldu07:33 - Üniversite öğrencisi moto kurye hayatını kaybetti07:31 - TV ekranlarında 'Erdoğan'ın ülkesi' tartışması07:30 - Gıda zehirlenmesine dikkat
07:15 - AK Parti'den üç ciltlik icraat kitabı07:05 - Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi06:50 - Yerli sinemaya ilk robot oyuncu06:40 - Tedbirlerde esneme gündemde: 1 Haziran'da müşteriye merhaba06:30 - İç ve doğu kesimlerde sıcaklık artacak- Haritalı
06:15 - Kripto ile kara para aklanıyor: Her türlü illegal faaliyet fonlanıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı 418 kişilik personel alım sonuçlarını açıklamadı
Tedbirlerde esneme gündemde: 1 Haziran'da müşteriye merhaba
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
TV ekranlarında 'Erdoğan'ın ülkesi' tartışması
Erzincan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaymakamın katıldığı denetimde gezerken yakalanan Covid-19 hastalarına para cezası
26 Mayıs 2021 'den önemli gündem başlıkları
Yerli sinemaya ilk robot oyuncu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pozitif Ayrımcılık 3
dönüşüm muhteşem olacak 2
her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 4
dirgen 1
almanyadan gelen akraba 2
müdavimi olunan kafe'nin sahibiyle yan kafe'den göz göze gelmek 1
yasaklanan animeler 1
iş yerinde çalışma masamdan kaybolan kalemler 2
sözlüğe küsmek olmaz 1
yüzdeki seğirmeler 2
SON İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Gürgentepe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam