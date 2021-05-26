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Yıkımda uzman müteahhit geliyor

Binaların yıkım işlerini gerçekleştirmek için uzmanlaşacak "yıkım işleri müteahhitliği"nin altyapısı oluşturuluyor. Taslak düzenlemeye göre, yıkım işlerinde yetki belgesi alacak müteahhit grupları, üç sınıfa ayrılacak. "Y1" grubundaki yıkım müteahhitleri, patlayıcı kullanma izni alarak her türlü binanın yıkım işlerini üstlenebilecek.
 26 Mayıs 2021 08:20
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Yıkımda uzman müteahhit geliyor

Milliyet'ten MİTHAT YURDAKUL'un haberine göre: Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yönetmelik taslağına göre, müteahhit sınıflandırmasında, "yıkım işleri müteahhitliği" oluşturulacak. Yıkım işleri yetki belgesi grupları "Y1", "Y2" ve "Y3" şeklinde sınıflandırılacak. Yetkilendirilecek yıkım müteahhitlerinin son 5 yıldaki yıkım işlerine bakılacak.

Teminat alınacak

Yıkım müteahhitliği yetki belgesi numarası verilmesi sürecinde müteahhitlerden teminat alınacak. Teminat miktarı, yapı sınır bedelinin birim maliyeti üzerinden, müteahhitin sınıfına göre belirlenecek. "Y1" grubu müteahhitler, iş deneyimi 150 bin m2 yapı inşaat alanını geçenler arasından belirlenecek. Bu grubun, çeşitli iş makinalarının yanı sıra, bir inşaat mühendisi istihdam etmesi gerekecek. "Y2" grubu müteahhitlerde 50 bin m2 inşaat alanı, ekipman ve bir inşaat mühendisi şartı aranırken, "Y3" grubu yıkım müteahhitlerinde sadece ekipman şartı bulunacak.

Patlayıcı izni

"Y3" grubundaki yıkım müteahhitleri bina yüksekliği 17.50 metre ve yapı yüksekliği (bodrum kat, asma kat ve çatı arası piyesler dahil uzunluk) 21,50 metreye kadar binalarda, "Y2" grubu bina yüksekliği 51.50 m'ye kadarki binalarda, Y1 grubundakiler ise her türlü binada yıkım işi üstlenebilecek.


"Y1" grubu yıkım sırasında patlayıcı kullanabilecek, "Y2" ve "Y3" grubundakilere ise patlayıcıyla yıkım yapma izni verilmeyecek. Yıkım ve yapım işleri müteahhitliği için yetki belgesi numaraları ayrı ayrı düzenlenecek.
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