Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Sedat Peker'in ''Soylu'' ile ilgili konuşması ortaya çıktı: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
|26 Mayıs 2021 08:26
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Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tanımadığını söylediği video ortaya çıktı.
Peker videoda 'Neymiş efendim beni Süleyman Soylu kaçırtmış. Ben İçişleri Bakanı ile hayatımda bir kere yan yana gelmedim. Özel dostluğu gerektirecek birşeyimiz olmadı.' ifadelerini kullandı.
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