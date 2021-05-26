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Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim

Sedat Peker'in ''Soylu'' ile ilgili konuşması ortaya çıktı: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
 26 Mayıs 2021 08:26
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Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tanımadığını söylediği video ortaya çıktı.

Peker videoda 'Neymiş efendim beni Süleyman Soylu kaçırtmış. Ben İçişleri Bakanı ile hayatımda bir kere yan yana gelmedim. Özel dostluğu gerektirecek birşeyimiz olmadı.' ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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