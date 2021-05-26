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Hemşireden kalpleri ısıtan hareket: 5 aydır odasına hapsolan hastasını güneşe çıkardı

Kocaeli'nde Muammer Pekru felç geçirince 5 ay boyunca hasta odasına kapandı. Hemşire Ayşenur Yiğit, Pekru'yu hastanenin bahçesine çıkardı. Ona dondurma ısmarladı, uzun uzun sohbet etti
 26 Mayıs 2021 08:50
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Hemşireden kalpleri ısıtan hareket: 5 aydır odasına hapsolan hastasını güneşe çıkardı

Kocaeli'nde yaşayan Muammer Pekru (48), özel bir hastanede boyun fıtığı ameliyatı olurken boyun fıtığı patladı. İki çocuk babası adamın bütün vücudu felç oldu. Ailesinin tedaviye İstanbul'da devam etme kararı alması üzerine Pekru, Okan Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Burada 5 aydır fizik tedavi gören Pekru'nun üzerine titreyen hastane personeli bir an olsun kendisini yalnız bırakmadı. Özellikle de 23 yaşındaki hemşire Ayşenur Yiğit... Öyle ki Ayşenur hemşire, hastasına çok sevdiği dondurmadan ve güneş sıcaklığında bir tutam gökyüzü bile armağan etti... Ayşenur hemşirenin, hasta yatağıyla birlikte Pekru'yu dışarı çıkardığı o anı gösteren fotoğrafı Dr. Öğretim Üyesi Taner Kıvılcım'ın sosyal medyada paylaşmasıyla birlikte binlerce kişiden yorum ve beğeni geldi...

Hemşire Yiğit o anları şöyle anlattı:

Onu ilk olarak koridora çıkarmıştım. Çalıştığımız yerleri gösterdim. Uzun süredir tedavi boyunca aynı odadan dışarı çıkmıyordu. Doktorlarımızın da bilgi ve onayını aldıktan sonra yakınlarına "Muammer Bey'e bir sözüm var, onu odadan çıkartacağım" dedim. Yakınları çok şaşırdı. Kattan bir arkadaşıma yakınlarının cama çıkmasını söyledim. Muammer Bey'in yakınları camdan bakınca çok şaşırmış ve mutlu olmuştu. Kızları ve çocukları dondurmayı çok sevdiğini söylerdi. Molaya çıktığımda dondurma aldım. Yatağını hazırladıktan sonra birlikte aşağıya indik. Sanki bir çocuğun ilk kez dondurma yemesi gibiydi.

Onun o mutluluğu bana o kadar iyi geldi ki... Sonra bacaklarını açtım, güneş görmesini sağladım. Havuzun kenarında birlikte oturup sohbet ettik. Ben şu an evlilik sürecindeyim. Benimle evlilikle ilgili bilgilerini paylaştı. Sonra birlikte kıyafet seçimi bile yaptık. Tedavi sürecini konuştuk. Bana, 'Birkaç yıl önce burada olacağımı söyleseler asla inanmazdım' diye söyledi. Birbirimizin hayatına dokunduk...

Pekru'nun doktoru Uzm. Dr. Ahmet Emin Sönmez ise "Palyatif bakım hastalarında uzun süreli hastane yatışları kaçınılmaz olduğu için bu durumun ağır psikolojik etkileri de olmakta. Bu psikolojik travmalarla mücadele edebilmek adına hastalara sosyal yaşamlarındakine benzer aktiviteler yaratıyoruz" dedi.

'BANA SÜRPRİZ YAPMIŞ'

Muammer Pekru ise şunları söyledi: "5 aydır fizik tedavi görüyorum. İyileşmesi gereken yaralarım var. Ondan sonra taburcu olacağım. Ayşenur hemşire ile konuşurken, yazın geldiğini ancak hala dondurma yiyemediğimi söylemiştim. Hemşiremiz bunu duyunca bana dondurma alıp getirdi. Öncesinde hava alalım diye konuşmuştuk. Bana sürpriz yapmış. Birlikte havuz kenarında keyif yaptık. Ben dışarı çok çıkmak istiyordum. Sağ olsun, o da hiç ikiletmedi. Kırmadı beni ve dışarı çıkardı."
Sabah
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