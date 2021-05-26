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PKK'da panik havası

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerinin son dönemlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi sonucu PKK'da esen panik havası sürüyor.
 26 Mayıs 2021 09:00
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PKK'da panik havası

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) başta olmak üzere emniyet, jandarma, TSK ve MİT birimleri tarafından düzenlenen uyumlu ve birbirlerini tamamlayan başarılı operasyonlar, PKK'lı teröristlere nefes aldırmıyor. Operasyonlar sayesinde her geçen gün azalan silahlı terörist sayısının yurt içinde 265-275, Irak'ta 2 bin 940-3 bin 350, Suriye'de 11 bin 400-13 bin 700, İran'da 500-550 olmak üzere 15 bin 115-17 bin 885 olduğu düşünülüyor.

Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen 45 bin 681 kırsal ve 7 bin 426 şehir operasyonunda 277 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. 277 teröristten 'Terör Arananlar' listesinde 4'ünün kırmızı, 1'inin yeşil, 9'unun turuncu, 5'inin gri kategoride yer aldığı ve 2'sinin de listede olmayıp üst düzey olduğu tespit edildi. Böylelikle terörle mücadele kapsamında bugüne kadar süren operasyonlarda 665 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.
Anadolu Ajansı
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