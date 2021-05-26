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Ali Koç'tan Diyanet'e mektup

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme yansıyan Akçakoca İlçe Müftüsü'nün sözleri üzerine Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a mektup yazdı
 26 Mayıs 2021 09:30
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Ali Koç'tan Diyanet'e mektup

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cuma vaazında Selanik göçmenleri için 'Yüzde 90'ı sabetayist' ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında "İstanbul'da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" sözleriyle imada bulunan Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ali Koç, bu gelişmeler üzerine Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a bir mektup yazdı.

İşte Fox'un haberine göre Ali Koç'un mektubu:

"Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak, hem çok üzücü hem de ürkütücü. İnsanlığın barışını savunması gereken bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum.

Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya oldupu bir diğer salgın da "nefret söylemi" ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı da yok. Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum.

Kul hakkına girmeden, yalan söylemeden, iftiradan sakınarak yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim.
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