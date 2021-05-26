Selvi'den Peker'in videolarıyla ilgili yorum: Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez
|26 Mayıs 2021 09:33
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında rganize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in videolarını değerlendirdi.
'Erdoğan hangi mesajı verecek' başlığıyla yayımlanan yazısında Selvi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili "Herkesi uyarıyorum, hedef Türkiyemizdir" dediğini hatırlatarak "Geçmişte FETÖ'nün kaset operasyonlarına maruz kalmış bir partinin lideri olarak Bahçeli, operasyonların hedefinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu net bir şekilde ortaya koydu" ifadesini kullandı.
Bahçeli'nin "Milletin hür iradesiyle ve tertemiz oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi deforme etmek için faal halde olanlara alimallah, bedeli ne kadar ağır olsa bile izin verilmeyecektir" şeklindeki açıklamasına da yazısında yer veren Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü grup toplantısında video operasyonlarının hedefi konusunda bir perspektif vermesinin beklendiğini söyledi.
Erdoğan'ın daha önce "Terör örgütleri gibi suç çeteleri de zehirli bir yılan gibidir. Onlarla aynı çuvala girerseniz daha sonra başınıza geleceklere rıza göstermiş olursunuz" uyarısında bulunduğunu belirten Selvi, şunları kaydetti:
"Yeni süreçte herkes eteklerindeki taşı döktü. Ama henüz Erdoğan konuşmadı. Kimse merak etmesin. Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez. Yeni sürecin sonucunu Erdoğan ve Bahçeli'nin tavrı belirleyecek. Bir de milletin feraseti."
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