Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor.
|26 Mayıs 2021 09:35
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Tekirdağ ve İstanbul'un Avrupa yakasının batı kesimlerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.
Parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.
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