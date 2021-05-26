1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8,46 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 26 Mayıs 2021 10:42
+Aa- Yazdır
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8,46 TL

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,42908,4300
Avro10,329010,3300
Sterlin11,910011,9600
ANKARA
ABD Doları8,40008,4600
Avro10,290010,3600
Sterlin11,840012,0400

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,46 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün en düşük 8,3755 ve en yüksek 8,4877 seviyelerini gören dolar/TL, günü yüzde 0,8 artışla 8,4591'den tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.25 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 8,4560'tan işlem görüyor.

Dün 10,3930 ile tarihi zirvesini gören avro/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 10,3510 seviyesinde seyrederken, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 11,9510'dan alıcı buluyor.

Dolar endeksi ise analistlerin kritik destek olarak nitelendirdikleri 90 seviyesinin altındaki seyrine devam ederek, yüzde 0,1 değer kazancıyla 89,8 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle risk algısında bozulma yaşandığını, bu durumun gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı
26 Mayıs 2021 10:00		 Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
26 Mayıs 2021 09:21
Borsa günü rekor düşüşle kapattı
25 Mayıs 2021 18:24		 Altının yükselişi devam ediyor: 513 TL oldu
25 Mayıs 2021 17:52
Avro günü rekorla tamamladı: 10,34 TL
25 Mayıs 2021 17:48		 Tunç Şatıroğlu: Altın fiyatları bir iki gün içinde hızla yükselecek
25 Mayıs 2021 12:39
Borsa günü yatay tamamladı
24 Mayıs 2021 18:30		 Altın günü yükselişle tamamladı
24 Mayıs 2021 17:36
Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
24 Mayıs 2021 17:21		 Fiyatı artan altına yeni alternatif
23 Mayıs 2021 10:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:38 - AK Parti'nin anayasa çerçevesi 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda açıklanacak10:31 - Acun Ilıcalı duyurdu: Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor10:24 - Zincir marketten televizyon çalan zanlı tutuklandı10:20 - Tarihçiler, sosyal medya yayınlarıyla Ermeni çetelerinin katliamlarını anlatacak10:15 - Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 6'sı muvazzaf asker 16 zanlı gözaltında10:04 - Mali yetersizlik gerekçesiyle sözleşmeli personel işten çıkarılabilir mi?
10:00 - Borsa güne yükselişle başladı09:58 - Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu09:49 - Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı09:47 - Kırıkkale'de bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi09:44 - Dev market zinciri resmen kapandı!09:43 - Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurunca neye uğradığını şaşırdı
09:42 - Başkent'te 'El-Nusra' operasyonu: 11 gözaltı kararı09:37 - Dolar güne yükselişle başladı09:35 - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor09:33 - Selvi'den Peker'in videolarıyla ilgili yorum: Erdoğan bitti demeden bu iş bitmez09:31 - Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 150 milyonu geçti
09:30 - Ali Koç'tan Diyanet'e mektup
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Dev market zinciri resmen kapandı!
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Tedbirlerde esneme gündemde: 1 Haziran'da müşteriye merhaba
Adalet Bakanlığı 418 kişilik personel alım sonuçlarını açıklamadı
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik
Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
Başarısızlıklarını anlattı, bursu kaptı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
içi sıkılmak 1
haklı olduğu halde susan insan 5
dönüşüm muhteşem olacak 2
aşk 1
yuka 1
telef 1
bütün çinliler aynı anda 1
Bugün olanlar 2
Sedat peker 1
yüzde yüz türk buğdayı 2
SON İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Gürgentepe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam