Başkent'te 'El-Nusra' operasyonu: 11 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında gözaltı kararı verilen El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi mensubu 11 kişiden 7'sinin yakalandığı bildirildi.
|26 Mayıs 2021 09:42
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; El Nusra/Heyet Tahrir Şam Cephesi silahlı terör örgütü içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 11 şüphelinin 26 Mayıs 2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir.
Şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alınmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."
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