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Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurunca neye uğradığını şaşırdı

Büyükçekmece'de tartıştığı arkadaşına saldıran kişi, arkadaşının başına piknik tüpüyle vurmasıyla kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkan kişi sendeleyerek buradan uzaklaşırken, o anlar kameralara yansıdı.
 26 Mayıs 2021 09:43
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Görüntüler dün Büyükçekmece'de kaydedildi. Edinilen bilgiye göre isimleri henüz belli olmayan iki arkadaş Büyükçekmece Gölü'nün kıyısında alkol aldı.

İkili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkiliden biri yolun karşısına geçip, kaldırımda yürürken arkasından gelen arkadaşının yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi marketin önündeki piknik tüplerinden birini alarak, arkadaşının kafasına vurdu.

Neye uğradığını şaşıran saldırgan kendini yerde buldu. Bir süre sonra ayağa kalkmayı başaran kişi olay yerinden sendeleyerek, uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
DHA
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