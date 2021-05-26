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Kırıkkale'de bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir evin bahçesinde, üzerinde çocuk figürü bulunan tarihi lahit mezar ele geçirildi.
|26 Mayıs 2021 09:47
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahşılı ilçesinde bir ikametin bahçesinde tarihi eser niteliği taşıyan lahit mezar taşı olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, S.U'ya ait ikametinin bahçesinde yaptığı aramada, üzerinde çocuk figürü bulunan lahit mezar buldu.
Roma dönemine ait eski lahit bebek mezarı taşı olduğu değerlendirilen eser muhafaza altına alınarak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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