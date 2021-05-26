Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.
|26 Mayıs 2021 09:49
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Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilen firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Selma S'ye yönelik operasyon düzenledi.
Meslekten ihraç edilen eski polis memuru Selma S, kent merkezinde gözaltına alındı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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