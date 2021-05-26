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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,92 artışla 1.413,12 puandan başladı.
 26 Mayıs 2021 10:00
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,90 puan ve yüzde 0,92 değer kazanarak 1.413,12 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26 ve holding endeksi yüzde 0,90 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 0,51 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi dün, 1.440 desteğinin kırılması ile devreye giren zarar-kes satışlarının hisse senedi fiyatlarındaki düşüşü ivmelendirmesi ve döviz kurlarındaki yükselişin olumsuz etkisiyle günü yüzde 3,58 azalışla 1.400,22 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü satıcılı seyrin ardından bugün açılışta tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

Analistler, sektör ve bölge bazlı ayrışmaların devam edebileceğine dikkati çekerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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