Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 6'sı muvazzaf asker 16 zanlı gözaltında
Niğde merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
|26 Mayıs 2021 10:15
|+Aa- Yazdır
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde, Van, Kayseri, Adana, Şırnak, Aksaray ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 6'sı muvazzaf, 3'ü emekli ve 7'si meslekten ihraç edilen 16 zanlı yakalandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
26 Mayıs 2021 10:43
|Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
26 Mayıs 2021 09:49
|Başkent'te 'El-Nusra' operasyonu: 11 gözaltı kararı
26 Mayıs 2021 09:42
|PKK'da panik havası
26 Mayıs 2021 09:00
|Avaşin-Basyan'da 4 terörist etkisiz hale getirildi
25 Mayıs 2021 18:55
|Sözde atama listesindeki generallerin yargılandığı davada karar
25 Mayıs 2021 17:36
|Kayseri'de FETÖ'den yargılanan üç sanığa hapis cezası
25 Mayıs 2021 16:52
|İzmir'de son 8 ayda TSK'da 913 personel FETÖ'den ihraç edildi
25 Mayıs 2021 14:44
|FETÖ'ye eleman temin ettiği öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis
25 Mayıs 2021 14:32
|Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
25 Mayıs 2021 14:22