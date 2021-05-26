1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acun Ilıcalı duyurdu: Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor

Yayımlandığı dönem büyük bir izleyici kitlesi yakalayan Leyla ile Mecnun dizisi, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen adlı platformda yeniden izleyiciyle buluşacak. Ilıcalı, yaptığı paylaşımda dizinin tam kadro olarak çekileceğini söyledi.
 26 Mayıs 2021 10:31
+Aa- Yazdır
Acun Ilıcalı duyurdu: Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor

TRT ekranlarının efsane dizileri arasında yer alan ve yayımlandığı dönem boyunca, reyting rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisi, final yapmasına rağmen Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyordu.Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği bilgisi bir süre önce ortaya çıkmıştı. Son gelen bilgilere göre de dizi 26 Haziran'da sete çıkacak.

ACUN ILICALI AÇIKLADI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak diziyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın ve Exxen'in resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadeleri kullanıldı.

ONUR ÜNLÜ YİNE YÖNETMEN KOLTUĞUNDA

Senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmen koltuğunda ise değişiklik olmadı. Dizinin yayın hayatına başladığı 2011'den itibaren Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yapmaya başlayan Onur Ünlü'nün yeniden başlayan dizide yönetmen koltuğunu koruyacağı öğrenildi.

EFSANE İSİMLER GERİ DÖNÜYOR

Dizinin TRT'de yayımlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek dizide yeniden hayranlarının karşısına çıkacak olması, dizinin fanlarında büyük bir heyecana neden oldu. Dizi hayranları, Leyla ile Mecnun'un yayın tarihini dört gözle beklemeye başladı.

İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı Leyla İle Mecnun'la ilgili o paylaşım:
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Peak Games'i satan Sidar Şahin, Yalı aldı
25 Mayıs 2021 13:55		 Oyuncu Burak Sergen koronayı atlattı
24 Mayıs 2021 17:31
Acun Ilıcalı eğitim sektörüne girdi
24 Mayıs 2021 10:58		 Oğuz Yılmaz'ın eşinden, duygulandıran paylaşım
22 Mayıs 2021 17:15
İbrahim Tatlıses'ten 'Oğuz Yılmaz' paylaşımı
21 Mayıs 2021 14:50		 Oğuz Yılmaz'ın vefat etmeden önce söylediği son şarkı
21 Mayıs 2021 09:52
Mehmet Ali Erbil: Sözlerim yanlış yere çekildi
21 Mayıs 2021 08:45		 Canlı yayında şaşkına çeviren an! Bir anda yere yığıldı
19 Mayıs 2021 21:18
Oğuz Yılmaz kalp krizinden vefat etti
19 Mayıs 2021 19:00		 Show TV'den flaş Güldür Güldür kararı!
18 Mayıs 2021 10:35
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü12:20 - 'Sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukukun geçerli olduğu ülke haline getirdik'12:15 - FETÖ'nün 'altın çocukları' hakkındaki soruşturma tamamlandı12:04 - 'Askerde' olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayanların mali hakları hangi tarihten itibaren ödenir?12:02 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası12:00 - Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
11:56 - Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi11:55 - Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü11:51 - Kadın teröristlere yönelik tacizler emniyetin raporuna yansıdı11:49 - Adalet Bakanı: Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapacağız11:41 - BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi11:37 - Kovid-19'a karşı kalp ve damar sağlığı korunmalı
11:35 - Tasarruf Finansmanı Yasası ev almak isteyenlerin kazanımlarını artıracak11:33 - 'Ben Rize'nin geliniyim, Rizeliden bana hiç zarar gelmez'11:29 - Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli baba, Erdoğan'dan yardım istedi11:26 - Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı11:26 - AK Parti'li vekilden 'ligden düşme olmasın' önerisi
11:23 - Darbe'de dedesi ve anneannesi intihar eden profesör o günleri anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Tedbirlerde esneme gündemde: 1 Haziran'da müşteriye merhaba
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebla 1
Konsantrasyon eksikliği 3
herkes tarafından sevilme merakı 2
fular 1
almanyadan gelen akraba 3
sağlıkçılara uygulanan şiddet 2
Doğum günü 1
ninon 1
elma çağlası 1
mikrofiber temizlik bezi 2
SON İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Gürgentepe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam