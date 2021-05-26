Acun Ilıcalı duyurdu: Leyla ile Mecnun yeniden başlıyor
|26 Mayıs 2021 10:31
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TRT ekranlarının efsane dizileri arasında yer alan ve yayımlandığı dönem boyunca, reyting rekorları kıran Leyla ile Mecnun dizisi, final yapmasına rağmen Türkiye'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyordu.Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi usta isimlerin paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği bilgisi bir süre önce ortaya çıkmıştı. Son gelen bilgilere göre de dizi 26 Haziran'da sete çıkacak.
ACUN ILICALI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de yayınlanacak diziyle ilgili hayranlarını heyecanlandıran gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı'nın ve Exxen'in resmi Instagram hesabından paylaşılan gönderide, "Efsane geri dönüyor! Leyla ile Mecnun yakında tam kadro Exxen'de" ifadeleri kullanıldı.
ONUR ÜNLÜ YİNE YÖNETMEN KOLTUĞUNDA
Senaristliğini Burak Aksak'ın yaptığı Leyla ile Mecnun dizisinin yönetmen koltuğunda ise değişiklik olmadı. Dizinin yayın hayatına başladığı 2011'den itibaren Leyla ile Mecnun'un yönetmenliğini yapmaya başlayan Onur Ünlü'nün yeniden başlayan dizide yönetmen koltuğunu koruyacağı öğrenildi.
EFSANE İSİMLER GERİ DÖNÜYOR
Dizinin TRT'de yayımlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin, Ali Atay, Osman Sonant ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın ikinci kez ekrana gelecek dizide yeniden hayranlarının karşısına çıkacak olması, dizinin fanlarında büyük bir heyecana neden oldu. Dizi hayranları, Leyla ile Mecnun'un yayın tarihini dört gözle beklemeye başladı.
İşte Acun Ilıcalı'nın yaptığı Leyla İle Mecnun'la ilgili o paylaşım:
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