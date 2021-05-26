Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Amcasını dövdü, korona testine götürülürken tehdit etti
Samsun'da amcasını darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine götürülmeden önce Kovid-19 testi için götürüldüğü hastanede "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" dedi.
|26 Mayıs 2021 10:40
|+Aa- Yazdır
Samsun'un Tekkeköy ilçesi meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.T. amcası M.T.'yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaraladı.
Hastaneye kaldırılan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., adliye çıkışı cezaevine götürülürken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.T.'nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" dedi.
Sürüntü alınan H.T., daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü
26 Mayıs 2021 12:33
|Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü
26 Mayıs 2021 11:55
|Avrupa'da aşı dezenformasyonu yapan Rus iletişim ajansı, Türkçe bilen personel arıyor
26 Mayıs 2021 11:02
|Bursa'da tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti
26 Mayıs 2021 10:57
|İstanbul'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 162 kişi yakalandı
26 Mayıs 2021 10:55
|'Sahil Rüzgarı' operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı
26 Mayıs 2021 10:46
|Zincir marketten televizyon çalan zanlı tutuklandı
26 Mayıs 2021 10:24
|Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
26 Mayıs 2021 09:58
|Kırıkkale'de bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi
26 Mayıs 2021 09:47
|4 milyon TL'lik ilaç operasyonu
26 Mayıs 2021 08:09