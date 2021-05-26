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Amcasını dövdü, korona testine götürülürken tehdit etti

Samsun'da amcasını darp ederek ağır yaraladığı iddiasıyla mahkemece tutuklanan şahıs, cezaevine götürülmeden önce Kovid-19 testi için götürüldüğü hastanede "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" dedi.
 26 Mayıs 2021 10:40
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Samsun'un Tekkeköy ilçesi meydana gelen olayda, iddiaya göre, H.T. amcası M.T.'yi ailevi sorunlar nedeniyle darp ederek kafasından yaraladı.

Hastaneye kaldırılan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Büyüklü Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.T., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.T., adliye çıkışı cezaevine götürülürken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.T.'nin test için sürüntü almaya götürülürken "Burnuma şey falan sokarlar, öldürürüm valla" dedi.

Sürüntü alınan H.T., daha sonra Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.
İhlas Haber Ajansı
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