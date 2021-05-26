'Sahil Rüzgarı' operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı
|26 Mayıs 2021 10:46
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde 171 zanlıya yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon kapsamında, 21 Mayıs'ta, Mersin'de yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.E, Y.E, Z.A, M.Y, M.H.E. ve A.E. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 ilde 171 zanlıya yönelik 21 Mayıs'ta eş zamanlı başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu"nda Mersin'de 6 ay teknik ve fiziki takibi yapılan şüphelilerin adreslerine baskın düzenlenmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı. Adreslerde, suçtan elde edildiği değerlendirilen 37 bin 200 lira, araç satış sözleşmeleri, alacak ve verecek kayıtlarının tutulduğu ajandalar ele geçirilmişti.
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