Diyarbakır kırsalında hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı
|26 Mayıs 2021 10:54
|+Aa- Yazdır
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli narko-terör operasyonu başlatıldı.
Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan somut bağın deliller ile ortaya konulması, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu madde ile bunları gizleyenlerin bulunması, elde ettikleri kazanç ile terörü finans edenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla 45 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Buna yönelik Lice kırsalında "Eren-2 Operasyonu" kapsamında "Şehit Jandarma Er Mahsuni Yılmaz Narko-Terör-Finans Operasyonu" başlatıldı.
Hava destekli yürütülen operasyonda jandarma özel harekat, jandarma komando ve emniyet birimlerinden oluşan 50 operasyonel tim görev alıyor.
45 şüphelinin gözaltına alınması için Diyarbakır, İzmir ve Adana'da belirlenen 60 adrese operasyon düzenleniyor.
Söz konusu adreslerde dedektör köpeklerle de arama yapılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'nün 'altın çocukları' hakkındaki soruşturma tamamlandı
26 Mayıs 2021 12:15
|Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
26 Mayıs 2021 12:02
|Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
26 Mayıs 2021 12:00
|Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
26 Mayıs 2021 11:56
|Kadın teröristlere yönelik tacizler emniyetin raporuna yansıdı
26 Mayıs 2021 11:51
|Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
26 Mayıs 2021 10:43
|Niğde merkezli FETÖ operasyonunda 6'sı muvazzaf asker 16 zanlı gözaltında
26 Mayıs 2021 10:15
|Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski polis yakalandı
26 Mayıs 2021 09:49
|Başkent'te 'El-Nusra' operasyonu: 11 gözaltı kararı
26 Mayıs 2021 09:42
|PKK'da panik havası
26 Mayıs 2021 09:00