1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 162 kişi yakalandı

Yakalananlar arasında yağma suçundan 96 yıl hapis cezası olan Şerafettin T. de bulunuyor
 26 Mayıs 2021 10:55
+Aa- Yazdır
İstanbul'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 162 kişi yakalandı

İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 162 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için 39 ilçede 470 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda kasten öldürme, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık, sahtecilik ve silahlı kanunlara muhalefet ile diğer suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 162 kişi gözaltına alındı.

Polis, Esenyurt'ta bir adrese düzenlediği baskında, yağma suçundan hakkında 96 yıl hapis cezası olan Şerafettin T'yi (47) de yakaladı.

Şüpheli işlemlerin yapılması için Esenyurt Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınanların kasten öldürmeden 12 yıl 6 ay, 10 yıl ile yağmadan 10 yıl olmak üzere çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ilçe emniyet müdürlüklerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü
26 Mayıs 2021 12:33		 Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü
26 Mayıs 2021 11:55
Avrupa'da aşı dezenformasyonu yapan Rus iletişim ajansı, Türkçe bilen personel arıyor
26 Mayıs 2021 11:02		 Bursa'da tartıştığı kardeşini öldüren kişi intihar etti
26 Mayıs 2021 10:57
'Sahil Rüzgarı' operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı
26 Mayıs 2021 10:46		 Amcasını dövdü, korona testine götürülürken tehdit etti
26 Mayıs 2021 10:40
Zincir marketten televizyon çalan zanlı tutuklandı
26 Mayıs 2021 10:24		 Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
26 Mayıs 2021 09:58
Kırıkkale'de bir evin bahçesinde lahit mezar ele geçirildi
26 Mayıs 2021 09:47		 4 milyon TL'lik ilaç operasyonu
26 Mayıs 2021 08:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü12:20 - 'Sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukukun geçerli olduğu ülke haline getirdik'12:15 - FETÖ'nün 'altın çocukları' hakkındaki soruşturma tamamlandı12:04 - 'Askerde' olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayanların mali hakları hangi tarihten itibaren ödenir?12:02 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası12:00 - Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
11:56 - Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi11:55 - Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü11:51 - Kadın teröristlere yönelik tacizler emniyetin raporuna yansıdı11:49 - Adalet Bakanı: Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapacağız11:41 - BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi11:37 - Kovid-19'a karşı kalp ve damar sağlığı korunmalı
11:35 - Tasarruf Finansmanı Yasası ev almak isteyenlerin kazanımlarını artıracak11:33 - 'Ben Rize'nin geliniyim, Rizeliden bana hiç zarar gelmez'11:29 - Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli baba, Erdoğan'dan yardım istedi11:26 - Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı11:26 - AK Parti'li vekilden 'ligden düşme olmasın' önerisi
11:23 - Darbe'de dedesi ve anneannesi intihar eden profesör o günleri anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Tedbirlerde esneme gündemde: 1 Haziran'da müşteriye merhaba
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebla 1
latin amerika müzikleri 1
sizi hiç çağırmamışlar 2
tarçın 2
süleyman soylu 4
her cümlenin sonuna küfür ekleyen erkek 3
babala tv 2
içi sıkılmak 1
piyotr aleksandroviç kropotkin 1
iş güvenliği 1
SON İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Gürgentepe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam