İstanbul'da çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 162 kişi yakalandı
|26 Mayıs 2021 10:55
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İstanbul'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyonda 162 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için 39 ilçede 470 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda kasten öldürme, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, çocuğun cinsel istismarı, cinsel saldırı, hırsızlık, tehdit, dolandırıcılık, sahtecilik ve silahlı kanunlara muhalefet ile diğer suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 162 kişi gözaltına alındı.
Polis, Esenyurt'ta bir adrese düzenlediği baskında, yağma suçundan hakkında 96 yıl hapis cezası olan Şerafettin T'yi (47) de yakaladı.
Şüpheli işlemlerin yapılması için Esenyurt Şehit Ersoy Karacaoğlan Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınanların kasten öldürmeden 12 yıl 6 ay, 10 yıl ile yağmadan 10 yıl olmak üzere çeşitli suçlardan hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler ilçe emniyet müdürlüklerine teslim edildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
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