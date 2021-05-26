Altının yükselişi devam ediyor
|26 Mayıs 2021 10:56
|+Aa- Yazdır
Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 519,2 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 516,5 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 519,5 lirayı gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 519,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını da 3.470 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.906 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.
Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8,46 TL
26 Mayıs 2021 10:42
|Borsa güne yükselişle başladı
26 Mayıs 2021 10:00
|Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
26 Mayıs 2021 09:21
|Borsa günü rekor düşüşle kapattı
25 Mayıs 2021 18:24
|Altının yükselişi devam ediyor: 513 TL oldu
25 Mayıs 2021 17:52
|Avro günü rekorla tamamladı: 10,34 TL
25 Mayıs 2021 17:48
|Tunç Şatıroğlu: Altın fiyatları bir iki gün içinde hızla yükselecek
25 Mayıs 2021 12:39
|Borsa günü yatay tamamladı
24 Mayıs 2021 18:30
|Altın günü yükselişle tamamladı
24 Mayıs 2021 17:36
|Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
24 Mayıs 2021 17:21