1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Altının yükselişi devam ediyor

Çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını 3.470 liradan satılıyor
 26 Mayıs 2021 10:56
+Aa- Yazdır
Altının yükselişi devam ediyor

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 519,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 artışla 516,5 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, 9 kasım 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 519,5 lirayı gördü. Gram altın saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 519,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 849 lira, Cumhuriyet altını da 3.470 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.906 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini bildirdi.

Teknik açıdan, ons altının 1.900 dolar üzerinde kalıcı olması halinde 1.920 ve 1.950 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dolar'ın yükselişi devam ediyor: 8,46 TL
26 Mayıs 2021 10:42		 Borsa güne yükselişle başladı
26 Mayıs 2021 10:00
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
26 Mayıs 2021 09:21		 Borsa günü rekor düşüşle kapattı
25 Mayıs 2021 18:24
Altının yükselişi devam ediyor: 513 TL oldu
25 Mayıs 2021 17:52		 Avro günü rekorla tamamladı: 10,34 TL
25 Mayıs 2021 17:48
Tunç Şatıroğlu: Altın fiyatları bir iki gün içinde hızla yükselecek
25 Mayıs 2021 12:39		 Borsa günü yatay tamamladı
24 Mayıs 2021 18:30
Altın günü yükselişle tamamladı
24 Mayıs 2021 17:36		 Dolar günü kaç TL'den tamamladı?
24 Mayıs 2021 17:21
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:33 - Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü12:20 - 'Sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi hukukun geçerli olduğu ülke haline getirdik'12:15 - FETÖ'nün 'altın çocukları' hakkındaki soruşturma tamamlandı12:04 - 'Askerde' olduğu gerekçesiyle ataması yapılmayanların mali hakları hangi tarihten itibaren ödenir?12:02 - Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası12:00 - Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
11:56 - Adana'da FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi11:55 - Düzce'de tarım aracının altında kalan kişi öldü11:51 - Kadın teröristlere yönelik tacizler emniyetin raporuna yansıdı11:49 - Adalet Bakanı: Türk Ceza Kanunu'nda yeni bir düzenleme yapacağız11:41 - BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi11:37 - Kovid-19'a karşı kalp ve damar sağlığı korunmalı
11:35 - Tasarruf Finansmanı Yasası ev almak isteyenlerin kazanımlarını artıracak11:33 - 'Ben Rize'nin geliniyim, Rizeliden bana hiç zarar gelmez'11:29 - Eşi ve 4 çocuğunu kaybeden Gazzeli baba, Erdoğan'dan yardım istedi11:26 - Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı11:26 - AK Parti'li vekilden 'ligden düşme olmasın' önerisi
11:23 - Darbe'de dedesi ve anneannesi intihar eden profesör o günleri anlattı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dev market zinciri resmen kapandı!
Orman Genel Müdürlüğü 2083 işçi alacak
Sedat Peker: Sayın Bakan ile hiç yan yana gelmedim
Altın fiyatlarında sert hareket! Adım adım tarihi zirveye
Zor durumda kartı yutun: Hakim, savcı ve tüm personel fişlendi
Bakanlık, Nefes Kredisi'nin ayrıntılarını açıkladı
Uygulama noktasında aracın çarptığı polis memuru şehit oldu
BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Tedbirlerde esneme gündemde: 1 Haziran'da müşteriye merhaba
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliğinde değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bütün çinliler aynı anda 1
uzaylılar var ama insanlar buna hazır değil 4
içi sıkılmak 1
creative 2
kuru maya 1
hafıza 1
elma çağlası 1
başladı gene 1
Konsantrasyon eksikliği 3
araf 1
SON İLANLAR
Orman Genel Müdürlüğü 2083 İşçi Alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 31 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi 10 İşçi Alacak
Van İpekyolu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Samsun Kadim Bafra İnşaat Geçici 2 İşçi Alacak
Sakarya Arbel Geçici 2 İşçi Alacak
Ordu Gürgentepe Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam