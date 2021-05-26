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Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de yaklaşık yüzde 7 arttı

Türkiye genelinde geçen yıl konutlarda hane başı ortalama gaz tüketimi 964 metreküp olarak hesaplandı- Hane başı birim tüketimin en fazla gerçekleştiği il 1484 metreküple Hakkari oldu
 26 Mayıs 2021 11:22
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Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de yaklaşık yüzde 7 arttı

Konutlarda doğal gaz tüketimi geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7 artışla 15,4 milyar metreküp oldu. Bu dönemde, 47,7 milyar metreküplük toplam gaz tüketiminin yüzde 32,3'ünü konutlardaki tüketim oluşturdu.

AA muhabirinin, Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) 2020 Doğal Gaz Sektör Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'nin doğal gaz tüketimi bir önceki yıla göre, yüzde 6,5 artarak 47,7 milyar metreküp oldu.

Türkiye, 2020'de dünyada en fazla doğal gaz tüketiminin gerçekleştiği 7'nci ülke olarak kayıtlara geçti.

Doğal gazla elektrik üreten santrallerin tüketimlerinin kuraklık sebebiyle yükselmesi, abone sayısındaki artış ve 2020'nin belirli dönemlerinde ortalama hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi tüketim artışının nedenleri arasında yer aldı.

Geçen yıl en fazla doğal gaz tüketimi, yüzde 32,3 ile konutlarda gerçekleşirken elektrik santrallerinin payı yüzde 28,6 ve sanayinin payı yüzde 26,7 oldu. Tüketimin kalan kısmını hizmet ve enerji sektörleri oluşturdu.

Konutlarda doğal gaz tüketimi 2020'de bir önceki yıla göre, yüzde 7 artışla 15,4 milyar metreküp olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl toplam tüketim içinde ikinci sıra yer alan doğal gaz santrallerinin tüketimi, bir önceki yıla göre yüzde 21 artışla 13,6 milyar metreküpe, sanayi sektörünün gaz tüketimi, yüzde 3 artışla 12,7 milyar metreküpe yükseldi.

Türkiye genelinde konutlarda hane başı ortalama tüketim ise 2020'de 964 metreküp olarak hesaplandı.

Konutlarda en fazla hane başı birim tüketimin gerçekleştiği il 1484 metreküple Hakkari olurken Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum en yüksek tüketimin görüldüğü ilk 5 il arasında yer aldı. Tüketimin en az olduğu iller ise sırasıyla Antalya, Mersin, Osmaniye, Muğla ve Hatay oldu.

Isınma amaçlı doğal gaz kullanan hanelerin yıllık gideri ise ortalama 1990 lira olarak hesaplandı. Isınma amaçlı gaz kullanan haneler yerli kömür kullanan hanelere göre 482 lira, ithal kömür kullanan hanelere göre ise 1211 lira tasarruf etti.

- Başvuru ve fatura ödemelerinde çevrim içi işlemler katlandı

Geçen yıl sonu itibarıyla Türkiye'de doğal gaz kullanan abone sayısı, bir önceki yıla göre 1 milyon artarak 17,5 milyon oldu. Türkiye, doğal gaz abone sayısı bakımından Avrupa'da İtaya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

İstanbul yaklaşık 5,4 milyonla en fazla aboneye sahip şehir olurken bunu 1,9 milyon aboneyle Ankara ve 973 bin aboneyle Bursa izledi.

Geçen yıl gerçekleştirilen 2,6 milyon abonelik başvurusunun 490 bini çevrim içi kanallar üzerinden yapıldı. Salgının etkisiyle 2020'de yapılan çevrim içi abonelik sözleşmesi sayısı, 2019'a göre yüzde 159 arttı.

Öte yandan, geçen yıl yapılan 1,7 milyon doğal gaz abonelik fesih başvurusunun da 550 bini çevrim içi kanallardan gerçekleştirildi ve bu rakam da bir önceki yıla göre, yüzde 152 arttı.

Türkiye'de 2020'de tahsil edilen fatura sayısı 138 milyon oldu. Geçen yıl çevrim içi tahsil edilen fatura sayısı 2019'da göre 2,2 milyon (yüzde 32) artarak 9,1 milyona yükseldi.

- Dağıtım sektörüne 1,2 milyar lira yatırım yapıldı

Türkiye'de doğal gaz dağıtım sektöründe geçen yıl 1,2 milyar lira yatırım gerçekleştirildi. Bu yatırımın 400 milyon liralık kısmı genişleme yatırımlarında kullanıldı.

Ülke genelinde 589 yerleşim yerinde doğal gaz arzı sağlanırken geçen yılki yatırımlarla 39 yeni yerleşim yerine doğal gaz ulaştırıldı. Böylece, Türkiye nüfusunun yüzde 81'inin doğal gaza erişimi sağlandı.
Anadolu Ajansı
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