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Kovid-19'a karşı kalp ve damar sağlığı korunmalı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Atalay Karakaya:- "Kalp ve özellikle damar sağlığı açısından mutlaka hareket etmeliyiz bu psikolojik olarak da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayarak Kovid-19 ile savaşta bizi üstün kılar"
 26 Mayıs 2021 11:37
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Kovid-19'a karşı kalp ve damar sağlığı korunmalı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Atalay Karakaya, "Kalp ve özellikle damar sağlığı açısından mutlaka hareket etmeliyiz bu psikolojik olarak da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayarak Kovid-19 ile savaşta bizi üstün kılar." ifadelerini kullandı.

Karakaya, Medipol Mega Üniversite Hastanesi tarafından yapılan yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun damar yatağında pıhtı oluşumunu tetiklediğini belirtti.

Kalp damarlarında oluşan pıhtının kalp krizi ile sonuçlanabileceğini vurgulayan Karakaya, "Bacak damarlarında oluşan pıhtı kalbe, kalpten akciğere ulaştığında ise pulmoner emboli yaparak ölümcül sonuçlara yol açabilir. Bu süreçte maksimum seviyede kalp ve damar sağlığınızı koruyun." uyarısında bulundu.

Karakaya, özellikle sıcak yaz günlerinde en az 2 litre olmak üzere 3 litreye kadar su içilmesi gerektiğini ve yeterli sıvı tüketiminin vücudun pıhtı oluşturmasını engellediğini belirtti.

Fazla kilo ve düzensiz uykunun da metabolik pek çok sorunla birlikte, kalp ve damar sağlığımızı olumsuz etkileyen negatif faktörler olduğunun altını çizen Karakaya, tüm kalp hastalarına uyarıda bulunarak, özellikle hipertansiyon hastalarının mevcutta kullandığı ilaçlarına devam etmesini ve kontrollerini aksatmaması gerektiğini ifade etti.

- Kovid-19 en sık dolaşım sistemini bozuyor

Atalay Karakaya, Kovid 19'dan en sık etkilenen sistemin dolaşım olduğu belirterek, "Salgın döneminde artan aşırı yeme, hareketsiz kalma ve kısa sürede sipariş edilen tatlı ve fast food tüketimi gibi yeni alışkanlıklar kalp damar hastalıklarının meydana getirdiği risk Kovid-19 ile birlikte arttı. Özellikle evde kaldığımız zamanlarda gıda tüketimlerinde sağlıklı ürünler seçmeye ve hareketsiz kalmamaya özen göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kısıtlama süreçlerinde bile evde egzersiz yapılmasının önemine değinen Karakaya, şunları aktardı:

"Mümkün olduğu kadar doğal ve organik beslenmeye özen gösterin. Yüksek miktarda tuz, şeker ve yağ barındıran paketli ve hazır gıdalardan uzak durun. Gıda tüketiminde yağ, tuz ve şeker dengesi önemli. Ayrıca yapacağımız egzersiz bağışıklık sistemini de güçlendirerek ekstra fayda sağlar. Kalp ve özellikle damar sağlığı açısından mutlaka hareket etmeliyiz bu psikolojik olarak da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayarak Kovid-19 ile savaşta bizi üstün kılar."
Anadolu Ajansı
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