BioNTech aşıları Türkiye'ye geldi
Alman BioNTech aşılarının yeni dozları Türkiye'ye ulaştı.
|26 Mayıs 2021 11:41
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın anlaşmasını duyurduğu 120 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısının ilk sevkiyatını taşıyan uçak Ankara'ya indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye ile Pfizer/BioNtech arasında toplam 120 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığını duyurmuştu.
AŞILAMADA SON DURUM
Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de yapılan toplam koronavirüs aşısı sayısı 28.313.119, ikinci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 12.108.089'a yükseldi.
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