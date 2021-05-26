Seyahatler kademeli olarak açılıyor

Avrupa ülkeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ciddi derecede olumsuz etkilenen turizm sektörünü rahatlatmak için yaz sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor.

Kovid-19 salgınının dünyayı etkisi altına almasının ardından karantina, seyahat yasakları ve uçuşların askıya alınması gibi tedbirler nedeniyle turizm sektörünün sekteye uğraması, bu sektörde büyük pay sahibi olan turizm ülkelerinin ekonomisinde ciddi zararlara yol açtı.

Turizmden önemli gelir elde eden çok sayıda Avrupa ülkesi, bu yaz turizm sezonu yaklaşırken sektöre nefes aldırmak için seyahatleri kademeli olarak açma kararı aldı ancak her Avrupa ülkesi salgının gidişatını da göz önünde bulundurarak farklı uygulamalar yürürlüğe koyuyor.

- İngiltere

İngiltere, ülkeleri aşılama oranları, vaka sayıları ve yeni türlerin yaygınlığına bağlı olarak "yeşil", "sarı" ve "kırmızı" olmak üzere üç gruba ayırdı. "Trafik ışığı sistemi" adı verilen yöntemle hazırlanan listenin 3 haftada bir güncelleneceği kaydedildi.

Buna göre, kırmızı listedeki ülkelerden İngiltere'ye gelecek İngiliz vatandaşları ve ülkede oturum iznine sahip olanların, hükümetin belirlediği ve ücretlerini kendilerinin ödeyeceği otellerde 10 gün zorunlu karantinada kalacak.

Sarı listedeki ülkelerden gelenler ise kendi belirledikleri adreste 10 gün bireysel karantinada kalacak, bunlara karantinanın 2. ve 8. günlerinde ücretli PCR testi yapılacak, karantina süresi bu testlerin sonuçlarına göre uzayıp kısalabilecek.

Yeşil listede yer alan ülkelerden İngiltere'ye seyahat edeceklere karantina zorunluluğu uygulanmayacak ve bunlardan son 72 saatte yaptırdıkları PCR testi sonucu talep edilecek.

- İtalya

İtalya, Kovid-19 salgınında vaka sayılarını tedbirlerle düşürürken, aşılama çalışmalarının da hızlanmasıyla 15 Mayıs'tan itibaren AB ülkelerinin yanı sıra İngiltere ve İsrail vatandaşlarına ülkeye girişte uygulanan 5 günlük karantina ve ardından test yaptırma zorunluğunu kaldırdı.

Bu ülkelerden gelecekler için sadece yolculuk öncesi negatif sonuçlu test ibrazı yeterli olacak.

İtalya'nın haziranda benzer kararı aşılamada ilerleyen ABD için de alması gündemde. İtalyan hükümetinin, Amerikalı turistlerin gelişini sağlayabilmek için sınırlarını açmayı planladığı biliniyor.

Öte yandan, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka ve Brezilya'dan gelenlerin ya da son 14 gün bu ülkede bulunanların İtalya'ya girişleri ise halen yasak.

- Belçika

Belçika'da yolcuların ülkeye girişleri öncesi bir form doldurması gerekiyor. Formdaki bilgilere göre, yüksek risk taşıyan kişilerin karantinaya girmesi mecburi tutuluyor. AB ülkelerinden Belçika'ya seyahatlerde karantinanın birinci ve yedinci gününde PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Yüksek risk taşımayan kişiler karantinaya girmek zorunda kalmıyor.

Belçika'da ikamet izni bulunmayanlardan ülkeye girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif test sonucunu sunmaları isteniyor.

AB dışından Belçika'ya girişler için sadece zorunlu durumlarda izin veriliyor. Sadece Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Ruanda, Güney Kore, Tayland ve İsrail'den gelenlerin turistik seyahati mümkün olabiliyor.

AB üyesi olmayan diğer ülkelerden gelecek kişilerin seyahatlerinin zorunlu olduğunu kanıtlaması isteniyor. Bazı meslek grupları dışında zorunlu seyahatle gelenlerin de karantina ve PCR testi zorunluluğu bulunuyor.

Belçika hükümeti, aşılanan kişilerin seyahatlerine yönelik bir uygulamayı henüz devreye sokmadı.

Kovid-19 varyantlarının görüldüğü Brezilya, İngiltere, Güney Afrika ve Hindistan'dan gelecek kişilerin seyahatlerinin zorunlu olduğunu mutlaka kanıtlaması ve karantinaya girmesi gerekiyor.

- Fransa

Bu yaz Fransa'ya gelen yabancı turistler ücretsiz Kovid-19 testi yaptırabilecek.

Ülkede, Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Güney Afrika, Hindistan, Türkiye, Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar'dan gelen yolculara 10 karantina zorunluluğu uygulanıyor. Bu kurala uymayanlara 1000 avro para cezası veriliyor. Söz konusu uygulamanın yazın devam edip etmeyeceğine ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

- Avusturya

Avusturya'da 19 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe giren yeni düzenleme, yurt dışından gelen kişileri geldikleri ülkelerdeki salgın durumuna göre belirlenmiş tedbirlere tabi tutuyor.

Buna göre, mutasyona uğramış virüs türlerinin yoğunlukta olduğu İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerden seyahat eden kişilere, bazı durumlar dışında Avusturya'ya giriş izni verilmiyor. Öte yandan, 1 Haziran'dan itibaren söz konusu ülkelerden uçak seferlerine de izin verilmeyecek.

Günlük vaka sayılarının düşük olduğu, büyük çoğunluğu AB üyesi ülkelerin oluşturduğu ikinci gruptan ülkeye giriş yapan kişilere karantina koşulu öngörülmezken, seyahat yapan bireylerin aşı yaptırdığı ya da hastalıktan iyileştiği veya en geç 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu Kovid-19 testi ibraz etmesi gerekiyor.

Salgının etkisinin daha hissedilebilir şekilde sürdüğü üçüncü grup ülkelerden gelen kişilerin aşı, hastalığı geçirmiş olma ve test koşulunun yanı sıra en az 5 gün karantina da kalması gerekiyor.

Avusturya, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) onay verdiği aşıların yanı sıra bir de Sinopharm aşısını kabul ediyor.

- Yunanistan

Yunanistan, salgın önlemleri kapsamında bazı istisnai durumlar dışında, AB ve Schengen dışındaki üçüncü ülkelerin vatandaşlarına ülkeye giriş yasağı uyguluyor.

Yabancı ziyaretçilerin Yunanistan'a girişlerinde en az 14 gün öncesinde iki doz aşısını yaptırmış olması veya negatif test sonucu ibraz etmesi zorunluluğu aranıyor.

Yunanistan, 14 Mayıs'ta başlayan turizm sezonu öncesinde ülkeye girişte uygulanan kısıtlamaları bazı ülkeler için kaldırma kararı aldı.

Bu kapsamda, 26 Nisan'dan itibaren ABD, Schengen ülkeleri, İngiltere, BAE, Sırbistan, İsrail ve AB üyesi ülkelerde daimi ikamet izni bulunan üçüncü ülke vatandaşlarına en az 14 gün öncesinde yapılmış aşı kaydı göstermeleri ve negatif test sonucu ibraz etmeleri durumunda 7 günlük karantina uygulamasını kaldırdı.

1 Haziran'dan itibaren deniz ya da hava yoluyla adalara olan seyahatlerde yerli ya da yabancı tüm yolculardan en az 14 gün öncesinde yapılmış aşı kaydı göstermeleri ya da son 3 gün içeresinde yapılmış negatif test sonucu ibraz etmeleri istenecek.

- İspanya

Kovid-19 salgınının turizmdeki olumsuz etkilerini en fazla hisseden ülkelerden İspanya, 7 Haziran'dan itibaren Kovid-19 aşılarını tamamlayan dünyanın herhangi bir yerinden gelen tüm turistlerin ülkeye giriş yapması kararı aldı.

Hükümet, ilk olarak İngiltere, Japonya, Çin, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, İsrail, Tayland, Ruanda ve Güney Kore'den gelen turistlerin 24 Mayıs'tan itibaren İspanya'ya giriş yapabileceğini duyurmuştu.

Aşılama sürecini tamamlayan turistler aşı belgeleriyle giriş yapabilirken, turist ailelerde aşılarını yaptırmamış 6 yaş üstü çocuk ve gençlerin negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme zorunluluğu devam edecek.

Özellikle İngiltere ve Almanya'dan turist çekmeye çalışan İspanya, bu yaz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30'luk artışla 8,5 ila 10 milyon turist ağırlamayı hedefliyor.

Hükümet, 2019'da 83 milyon olan ve salgın yüzünden 2020'de 19 milyona düşen yıllık turist sayısı için bu yıl 50 milyon hedefi koydu.

İspanya aynı zamanda, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek, aşı sertifikası seyahat belgesi uygulamasının en büyük destekçilerinden biri oldu.

Kovid-19 nedeniyle İspanya'da geçen yıl yaklaşık 5 bin otel kapalı kalmış, 7 bin 684 otel ise faaliyet göstermişti.

Turizm sektörüne bağlı dernekler, bu yaz boyunca ülkedeki otellerin yüzde 70'inin faal durumda olmasını öngörüyor.

Sektörde 600 binden fazla çalışan, kısa çalışma ödeneği benzeri "ERTE" adlı devlet desteğiyle kesintili olarak maaşlarını alıyor.

Salgının turizm sektöründe 1 yılda yarattığı ekonomik kaybın 100 milyar avro olduğu açıklanmıştı.

- Macaristan

Macaristan, Kovid-19 aşılarının kabulü konusunda ikili anlaşma yaptığı ülke vatandaşlarının aşı olduklarını ispat ettikleri takdirde herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan ülkeye girişlerine izin veriyor.

Genel olarak turistlerin ülkeye girişiyle ilgili henüz herhangi bir düzenlemenin yapılmadığı Macaristan'a iş veya ekonomik amaçlı seyahat ettiklerini kanıtlayabilen kişiler, Kovid-19 belirtisi taşımamak kaydıyla kısıtlama olmaksızın ülkeye giriş yapabiliyor.

- Almanya

Almanya'da oteller veya diğer konaklama yerleri yalnızca gerekli seyahatler için konaklama imkanı sunabiliyor.

Ülkede turistik seyahatler için konaklamaya izin verilmiyor. Bu nedenle sadece istisnai durumlarda turistik amaçlı vize verilebiliyor.

Prensip olarak AB ve Schengen bölgesinden gelen yolculara ülkeye girişine izin veriliyor. Almanya'da oturumu olanlar da ülkeye gelebiliyor.

Üçüncü ülkelerde ikamet edenlerin, yalnızca önemli bir işlevi yerine getirmeleri veya seyahatleri kesinlikle gerekli olması durumunda Almanya'ya girmesine izin veriliyor.

- İsviçre

İsviçre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu dünya genelinde birçok ülkeyi "riskli" ülkeler listesine aldı. Bu ülkelerden İsviçre'ye seyahat edenler 10 gün karantinaya alınıyor. Vaka sayısı düşen ülkeler listeden çıkarılıyor.

- Hırvatistan

AB ülkesi Hırvatistan komşu ülke ve AB vatandaşlarından PCR test veya aşı sertifikası talep ediyor. Transit yolcular için ise belge talep edilmiyor.

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla ülkede 1 Temmuz itibarıyla turistlere üç seçenek sunulacağı belirtildi. Bunlar aşı belgesi, hastalığı geçirdikleri ve iyileştiklerine dair belge veya negatif test olarak bildirildi.

- Bulgaristan

Bulgaristan Turizm Bakanlığının, yaz sezonu başında turizm sektörünü rahatlatmak üzere aldığı yeni önlemler 21 Mayıs'ta açıklanmıştı.

Buna göre, AB ülkeleri, Schengen bölgesi ve ABD'nin de içinde yer aldığı 87 ülkenin vatandaşlarının Bulgaristan'a girişlerine izin verildi ancak girişler 3 koşula bağlandı. Bu koşullar, PCR testi, hastalığı geçirenlerin hastalanma tarihinden sonra en fazla 3 aylık süre koşuluyla antikor testi ve 2 doz uygulandığına dair aşı sertifikası olarak belirlendi.

Hindistan, Bangladeş, Brezilya ve Afrika kıtasından bazı ülkelerden gelenlerin Bulgaristan'a girişi yasak olacak. Bu ülkelerden gelen Bulgaristan vatandaşları 10 günlük karantinaya alınacak.

Ülkede yurt içi turizmde, serbest dolaşım ve konaklama konusunda hiçbir sınırlandırma yok.

Ulaşım araçları ve kapalı kamu mekanları dışında maske zorunluluğu ve kalabalık yerlerde sosyal mesafe tavsiyesi dışında başka önlem uygulanmıyor.