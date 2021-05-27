'Ringde çok darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı'
|27 Mayıs 2021 07:10
|+Aa- Yazdır
Şeker hastalığına iyi gelmesi için başladığı kick boksta, ulusal ve uluslararası dereceler elde eden 18 yaşındaki Büşra Güneş, yeni tip koronavirüse yakalandığı süreçte yaşadığı zorlukları anlattı.
Konyalı sporcu, Tip 1 Diyabet'e yakalandıktan sonra tavsiyeleri dikkate alarak sağlığı için 5 yıl önce kick boksla tanıştı. Katıldığı 6 Türkiye Şampiyonası'nda üç birincilik, bir ikincilik, iki de üçüncülük kazanan 18 yaşındaki Büşra Güneş, bir süre önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandı.
Evde geçirdiği 15 günlük zorlu tedavi sürecinin ardından ringlere dönerek yeni başarılar için günde çift antrenmanla çalışan Güneş, nisan ayında Uluslararası Türkiye Açık Avrupa Kupası'nda bronz madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Milli Takımı'na seçilmeyi hedefleyen Güneş, temmuzda çıkacağı maçı kazanarak milli sporcu unvanı aldıktan sonra Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil etmek istiyor.
- "Ağrılarımdan uyuyamadığım günler oldu"
Büşra Güneş, AA muhabirine, testi pozitif çıktıktan sonra şeker hastası olduğu için ailece çok endişelendiklerini söyledi.
Kırgınlıkla başlayan şikayetlerin, çok yüksek baş ağrısıyla devam ettiğini belirten Güneş, "Bazı günler ağrılardan uyuyamıyordum. Nefes darlığı yaşadığım zamanlar oldu. Öksürüyordum, nefes alamıyordum. Kronik rahatsızlığımdan dolayı korkmuştuk ama şükür hastaneye yatmak zorunda kalmadım." diye konuştu.
Kendinden 5 yaş küçük kardeşinin hastalığı daha ağır atlattığına dikkati çeken Güneş, şöyle konuştu:
"Kovid-19 hafife alınacak bir şey değil. Hergün onlarca ölüm oluyor. Bir yıldan fazladır normal hayatımızı yaşayamıyoruz. Bunu normale dönüştürmemeliyiz. Herkes dikkatli bir şekilde maske, mesafe ve hijyen kuralına uymalı. Özellikle bizim yaşıtlarımızın daha bilinçli olması gerekiyor."
- "İnşallah temmuzda şampiyonluk hedefliyorum"
Hastalığı atlattıktan sonra merdiven inip çıkarken bile nefes nefese kaldığını aktaran Güneş, ciğerlerinin çok kötü etkilenmesine rağmen haline şükrettiğini dile getirdi.
Güneş, şunları kaydetti:
"Koronavirüse yakalandığımda turnuvaya hazırlanıyordum. En çok, 'atlatamaz da turnuvaya çıkamazsam' diye korktum. Çünkü yıllardır bunun için çalışıyorum. Ben ringde çok büyük, çok ağır darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı. Çok şükür atlattım ve tekrar çalışmaya başladım. Son maçıma da çıkıp üçüncü oldum. Birincilik nasip değilmiş. İnşallah temmuzdaki maçta şampiyon olmayı hedefliyorum."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|NASA Instagram'dan paylaştı: Hey İstanbul, parlıyorsun!
27 Mayıs 2021 07:11
|Gençlerle Kudüs seferi: Müslümanlara Filistin için 28 çağrı
27 Mayıs 2021 06:40
|Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak - Haritalı
27 Mayıs 2021 06:30
|Enkazda doğum günü
27 Mayıs 2021 06:15
|Araçlarda unutulan dezenfektan şişelerine karşı uyarı
26 Mayıs 2021 23:06
|Erzurum, nüfusa oranla vaka sayısında Türkiye ikincisi
26 Mayıs 2021 21:31
|Görev başında şehit olan astsubay toprağa verildi
26 Mayıs 2021 20:53
|MSB: Koronavirüs tedavisi gören albay hayatını kaybetti
26 Mayıs 2021 20:52
|Bilim Kurulu Üyesi: Aşının olumlu etkilerini bu üçüncü pikte yaşadık
26 Mayıs 2021 17:14
|10 liraya dert dinleyen gezgin, kendisini ağlatana 100 lira veriyor
26 Mayıs 2021 13:59