Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması"na yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
|26 Mayıs 2021 12:00
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