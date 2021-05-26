Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|26 Mayıs 2021 12:02
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7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Murat Ç. ile avukatı katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüte maddi destek sağladığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti sanık Murat Ç'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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