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Balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri öldü
Samsun'un Alaçam ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu boğulma tehlikesi geçiren üç kişiden biri yaşamını yitirdi.
|26 Mayıs 2021 12:33
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Alınan bilgiye göre, Toplu Limanı'nın 500 metre açıklarında 6 metrelik balıkçı teknesi havanın rüzgarlı olmasından dolayı su alarak alabora oldu.
Boğulma tehlikesi geçiren teknedeki A.A, S.A. ve Dursun Aynacı, limandaki balıkçılar tarafından kurtartılarak kıyıya çıkarıldı.
Kurtarılan 3 kişi, sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Aynacı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
A.A. ve S.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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