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Mersin'de devrilen silindirin altında kalan iş makinesi operatörü hayatını kaybetti
Gülnar-Zeyne kara yolunda yürütülen asfaltlama çalışması sırasında, İsa Aydın'ın kullandığı silindir şarampole devrildi.
|26 Mayıs 2021 12:56
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