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Ümit Özdağ'ın, Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ soruşturmasında bilgisine başvuruldu

Bağımsız İstanbul Milletvekili Özdağ: "Ben FETÖ'nün, Türkiye'ye karşı son haçlı seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım"
 26 Mayıs 2021 13:57
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, "Ben FETÖ'nün, Türkiye'ye karşı son haçlı seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca, Ümit Özdağ'ın FETÖ iddialarına ilişkin yaptığı açıklama üzerine Kavuncu hakkında resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, bilgisine başvurulmak üzere avukatıyla birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelen Özdağ'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nda bilgisine başvuruldu.

- "Eksikleri, yanlışları söylemeye ve Türk milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz"

Özdağ, yaklaşık bir saat süren beyanda bulunma işleminin ardından adliyenin önündeki alana geçerek basın mensuplarına açıklama yaptı.

Savcılığın bilgisine başvurmak üzere davetine icabet ederek adliyede savcıyla görüştüğünü ve daha önce kamuoyuyla paylaştığı hususları savcıyla da paylaştığını aktaran Özdağ, "Türkiye son bin yılda karşı karşıya olduğu en büyük iç tehdidi olan FETÖ'yle bir mücadele veriyor. Ben FETÖ'nün, Türkiye'ye karşı son haçlı seferi olduğunu düşünüyorum ve bundan dolayı bu casusluk ve terör örgütüyle mücadelenin her planda yürütülmesi gerektiği inancındayım." diye konuştu.

Bugün yürütülen mücadelenin stratejik planlamadan çok uzak, eksik ve hatalı olduğunu savunan Özdağ, siyasette bulundukları yerde, bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürme kararlılığı içerisinde olduklarını kaydetti.

İstanbul Milletvekili Özdağ, şöyle devam etti:

"Yapılan eksikleri, yanlışları söylemeye ve Türk milletinin önüne taşımaya devam edeceğiz. İYİ Parti, Atatürk'e, İstiklal Harbi'ne, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine samimi olarak bağlı, vatansever Türk milliyetçisi insanlar tarafından kurulmuş bir partidir. Onların bu samimi inanç ve duygularına ihanet edilmesine bizim isyanımızdır bugün yaşananlar. Paraşütle FETÖ iltisaklılarının partiye getirilmesine müsaade etmeyişimizin sonucudur bugün yaşananlar. Diğer partilerde ne kadar FETÖ'cü, FETÖ iltisaklı olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Biz Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin olduğu yerde, ne FETÖ'cü olur ne PKK sempatizanı olur ne de başka bir terör örgütüyle iltisaklı kişi ve yapılar olur. Bugüne kadar mücadeleyi nasıl verdiysek bundan sonraki siyasetimizde de öyle vereceğiz."

- Olayın geçmişi

Milletvekili Ümit Özdağ, 19 Ekim 2020'de katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında bazı iddialarda bulunmuş ve partinin genel başkanı Meral Akşener'e, "Bu arkadaşın FETÖ'cü sivil toplum örgütünde bağı olduğuna dair bilgi var, bunu kurucu yapmayalım." diyerek uyarıda bulunduğunu belirtmişti.

Buğra Kavuncu da bir grup partiliyle birlikte 21 Ekim 2020'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek, hakkında çeşitli iddialarda bulunan Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Kavuncu ayrıca Twitter hesabından 27 Ekim 2020'de, "Geçen hafta yaptığımız suç duyurusunda, savcılık makamına verilmeyecek bir hesabımız olmadığını belirtmiştik. Bu doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle öğrendim." paylaşımı yapmıştı.
Anadolu Ajansı
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